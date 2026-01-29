A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a ocorrência de chuvas intensas e contínuas entre a noite desta quinta-feira (29) e a sexta-feira (30), atingindo diversas regiões paulistas, incluindo Araçatuba. A previsão indica que os temporais devem se intensificar ao longo da sexta-feira devido à atuação de um sistema de baixa pressão próximo à costa do estado.
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a quinta-feira será típica de verão, com sol aparecendo entre nuvens e temperaturas elevadas. O calor combinado com a alta umidade, vinda do oceano e da Amazônia, favorece a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas fortes de chuva, descargas elétricas, rajadas de vento e até granizo em pontos isolados.
Durante a noite e a madrugada, o avanço do sistema meteorológico deve aumentar a nebulosidade e provocar chuvas mais frequentes e persistentes. Já na sexta-feira, a instabilidade se espalha por grande parte do estado, com previsão de precipitações contínuas ao longo do dia, variando entre moderadas e fortes, podendo gerar volumes expressivos em 24 horas.
A região de Araçatuba, assim como Presidente Prudente, Marília, Franca, Barretos e São José dos Campos, está classificada com acumulado médio de chuva. Outras áreas, como a Capital, Região Metropolitana, Baixada Santista, Campinas e Ribeirão Preto, apresentam previsão de acumulado alto, enquanto o Vale do Ribeira, Itapeva e Sorocaba podem registrar volumes muito elevados.
Com o solo já encharcado pelas chuvas recentes, cresce o risco de transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.
Diante do cenário, a Defesa Civil estadual vai reunir o Gabinete de Crise presencialmente a partir das 8h desta sexta-feira (30), com a participação de órgãos responsáveis pela resposta a emergências. O objetivo é agilizar ações diante de possíveis ocorrências, como quedas de energia, bloqueios em rodovias e outros impactos à população.
Além disso, uma reunião com representantes de todos os municípios paulistas está marcada para esta quinta-feira (29), às 10h, para alinhar estratégias preventivas.
A população deve acompanhar os comunicados oficiais, evitar áreas alagadas e não atravessar enxurradas. Em situações de risco, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.
Para o fim de semana, a previsão indica melhora gradual. No sábado (31), o sistema se afasta, o sol volta a predominar e as temperaturas sobem, embora ainda haja possibilidade de pancadas isoladas de chuva à tarde.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.