A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a ocorrência de chuvas intensas e contínuas entre a noite desta quinta-feira (29) e a sexta-feira (30), atingindo diversas regiões paulistas, incluindo Araçatuba. A previsão indica que os temporais devem se intensificar ao longo da sexta-feira devido à atuação de um sistema de baixa pressão próximo à costa do estado.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a quinta-feira será típica de verão, com sol aparecendo entre nuvens e temperaturas elevadas. O calor combinado com a alta umidade, vinda do oceano e da Amazônia, favorece a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas fortes de chuva, descargas elétricas, rajadas de vento e até granizo em pontos isolados.

Durante a noite e a madrugada, o avanço do sistema meteorológico deve aumentar a nebulosidade e provocar chuvas mais frequentes e persistentes. Já na sexta-feira, a instabilidade se espalha por grande parte do estado, com previsão de precipitações contínuas ao longo do dia, variando entre moderadas e fortes, podendo gerar volumes expressivos em 24 horas.