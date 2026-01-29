Araçatuba aparece entre os municípios paulistas com melhor desempenho na geração de empregos formais em 2025. A cidade ocupa a 20ª posição no ranking estadual, que considera os 50 municípios com maior saldo positivo de vagas com carteira assinada ao longo do ano.
Os dados constam em levantamento divulgado pela Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo, com base em informações da Fundação Seade e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.
De acordo com o balanço, Araçatuba acumulou 2.193 empregos formais criados em 2025, resultado que a coloca também na 38ª posição no Estado quando considerado o saldo anual absoluto. Apenas no mês de novembro, foram 344 vagas abertas, número que garantiu ao município novamente o 20º lugar no ranking mensal.
No recorte dos últimos 12 meses, o saldo positivo chega a 1.450 novos postos de trabalho, o que posiciona Araçatuba na 40ª colocação estadual nesse período. O desempenho acompanha uma tendência observada em cidades do interior que concentram atividades nos setores de indústria, serviços e comércio.
Quando analisada a Região Administrativa de Araçatuba, o volume é ainda mais expressivo. Somados os municípios da região, foram 11.285 vagas geradas em 2025, reforçando o papel regional como polo de absorção de mão de obra formal.
Os números também refletem a movimentação registrada no Balcão de Empregos, que contabilizou 511 vagas ofertadas apenas em janeiro, além de mais de 1,7 mil oportunidades disponíveis de forma online, segundo dados divulgados no levantamento.
