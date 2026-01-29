Araçatuba aparece entre os municípios paulistas com melhor desempenho na geração de empregos formais em 2025. A cidade ocupa a 20ª posição no ranking estadual, que considera os 50 municípios com maior saldo positivo de vagas com carteira assinada ao longo do ano.

Os dados constam em levantamento divulgado pela Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo, com base em informações da Fundação Seade e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com o balanço, Araçatuba acumulou 2.193 empregos formais criados em 2025, resultado que a coloca também na 38ª posição no Estado quando considerado o saldo anual absoluto. Apenas no mês de novembro, foram 344 vagas abertas, número que garantiu ao município novamente o 20º lugar no ranking mensal.