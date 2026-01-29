O início do ano tem trazido preocupação para o Hemocentro de Araçatuba, que enfrenta uma queda significativa no número de doações de sangue justamente em um período em que a demanda hospitalar segue elevada. De acordo com o médico hematologista Gabriel Macedo Cortopassi, diretor da unidade, o cenário é típico dos primeiros meses do ano, mas exige atenção redobrada.
Segundo o especialista, a redução no comparecimento de doadores está diretamente ligada às viagens de fim de ano e ao período de férias. “O número de doadores cai bastante devido às viagens no final do ano e nas férias, mas os pacientes continuam doentes”, explica. Ele alerta ainda que, nesse mesmo período, há aumento no número de acidentes, alguns com necessidade de transfusões de urgência.
Atualmente, a situação dos estoques é considerada delicada. Os tipos A-, A+, B-, O- e O+ estão abaixo do nível mínimo seguro, o que pode comprometer o atendimento nas próximas semanas. “Isso significa que não sabemos se iremos conseguir atender toda a demanda dos hospitais, correndo risco de desabastecimento e até cancelamento de cirurgias eletivas”, destaca Cortopassi.
O diretor reforça que a doação é aberta a um público amplo. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, desde que atendam aos critérios estabelecidos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados por pai, mãe ou responsável legal, enquanto maiores de 60 anos devem já ter realizado ao menos uma doação anteriormente. Também é necessário pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, sem sintomas gripais, e apresentar documento oficial com foto, inclusive em formato digital.
O Hemocentro de Araçatuba está localizado na rua Arthur Ferreira da Costa, 330, no bairro Aviação. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30, com atendimento também às segundas e quintas-feiras no período da tarde, das 14h30 às 18h. Aos sábados, o funcionamento ocorre das 7h às 11h.
O agendamento é opcional. “A pessoa pode agendar se preferir, mas não é obrigatório. Pode comparecer diretamente ao Hemocentro”, orienta o diretor. A expectativa é que a mobilização da população ajude a recompor os estoques e garantir segurança no atendimento aos pacientes da região.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.