O início do ano tem trazido preocupação para o Hemocentro de Araçatuba, que enfrenta uma queda significativa no número de doações de sangue justamente em um período em que a demanda hospitalar segue elevada. De acordo com o médico hematologista Gabriel Macedo Cortopassi, diretor da unidade, o cenário é típico dos primeiros meses do ano, mas exige atenção redobrada.

Segundo o especialista, a redução no comparecimento de doadores está diretamente ligada às viagens de fim de ano e ao período de férias. “O número de doadores cai bastante devido às viagens no final do ano e nas férias, mas os pacientes continuam doentes”, explica. Ele alerta ainda que, nesse mesmo período, há aumento no número de acidentes, alguns com necessidade de transfusões de urgência.

Atualmente, a situação dos estoques é considerada delicada. Os tipos A-, A+, B-, O- e O+ estão abaixo do nível mínimo seguro, o que pode comprometer o atendimento nas próximas semanas. “Isso significa que não sabemos se iremos conseguir atender toda a demanda dos hospitais, correndo risco de desabastecimento e até cancelamento de cirurgias eletivas”, destaca Cortopassi.