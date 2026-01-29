O Bandeirante de Birigui sofreu uma dura derrota na segunda rodada do Paulistão A3 Rivalo. Jogando fora de casa, nesta quarta-feira (28), a equipe foi goleada por 4 a 0 pelo Marília, no estádio Bento de Abreu, o Abreuzão, com todos os gols sofridos ainda no primeiro tempo.
Logo no primeiro minuto de jogo, o Bandeirante viu Dubilde abrir o placar ao aproveitar uma sobra na entrada da área. A pressão do adversário seguiu intensa e o segundo gol saiu em cobrança de escanteio, após falha na defesa, com Gustavo Custódio finalizando. Sem conseguir se organizar em campo, o time de Birigui sofreu o terceiro gol nos acréscimos da etapa inicial, quando Lucas Lima marcou de cabeça após nova bola parada.
No segundo tempo, o Bandeirante até tentou se fechar defensivamente, mas continuou sem força ofensiva para reagir. Aos 15 minutos, Matheus Abreu aproveitou levantamento na área e fechou o placar em 4 a 0, decretando a goleada.
Com o resultado, o Bandeirante amarga a segunda derrota consecutiva no campeonato e segue sem pontuar, ocupando a parte inferior da tabela. Já o Marília chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança pelo saldo de gols.
Na próxima rodada, o Bandeirante busca reabilitação no domingo (1º), às 15h, quando enfrenta o Desportivo Brasil fora de casa.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.