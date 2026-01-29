A Prefeitura liberou, na manhã desta quarta-feira (28), o tráfego de veículos em um trecho restaurado da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, entre a Avenida Antônio Pagan e a Rua Tupinambás, em Araçatuba. A reabertura ocorreu antes da conclusão total da obra, após solicitação do prefeito Lucas Zanatta à empresa GS Inima Samar, responsável pelos serviços.

A previsão inicial era liberar a via apenas após o término das intervenções, programado para março, mas o avanço dos trabalhos permitiu a antecipação, reduzindo os transtornos a motoristas e moradores da região.

As obras de recuperação começaram em julho e incluem a construção de um novo interceptor de esgoto, com cerca de 1.000 metros de extensão e 600 milímetros de diâmetro, que substituirá a antiga tubulação. O investimento total estimado é de R$ 4,5 milhões, custeado integralmente pela concessionária.