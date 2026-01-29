Uma motocicleta com registro de furto/roubo foi recuperada pela Guarda Civil Municipal de Araçatuba na manhã desta quarta-feira (28), durante patrulhamento preventivo realizado nas proximidades de um ecoponto. A ação contou com a atuação dos guardas Evandro e Garcia.

Segundo a GCM, a equipe foi abordada por um munícipe que atua na coleta de materiais recicláveis, o qual informou que havia uma motocicleta escondida em uma área verde próxima ao ecoponto. Diante da denúncia, os agentes se deslocaram até o local indicado para averiguação.

No ponto informado, foi localizado um veículo em aparente estado de abandono. Após consulta pelo número do chassi, os guardas constataram que a motocicleta possuía registro de furto ou roubo, motivo pelo qual a Polícia Civil foi acionada.