Uma motocicleta com registro de furto/roubo foi recuperada pela Guarda Civil Municipal de Araçatuba na manhã desta quarta-feira (28), durante patrulhamento preventivo realizado nas proximidades de um ecoponto. A ação contou com a atuação dos guardas Evandro e Garcia.
Segundo a GCM, a equipe foi abordada por um munícipe que atua na coleta de materiais recicláveis, o qual informou que havia uma motocicleta escondida em uma área verde próxima ao ecoponto. Diante da denúncia, os agentes se deslocaram até o local indicado para averiguação.
No ponto informado, foi localizado um veículo em aparente estado de abandono. Após consulta pelo número do chassi, os guardas constataram que a motocicleta possuía registro de furto ou roubo, motivo pelo qual a Polícia Civil foi acionada.
Uma equipe de perícia, compareceu ao local para os trabalhos técnicos. Em seguida, a motocicleta foi encaminhada ao plantão policial, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência.
Posteriormente, o proprietário do veículo foi localizado e compareceu à delegacia para a restituição do bem, conforme orientação da autoridade policial. A ocorrência foi encerrada sem intercorrências adicionais.
