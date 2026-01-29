Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (28) deixou um homem ferido na Estrada Vicinal Massaharu Sakai, na altura do km 22, trecho que liga o distrito de Juritis ao município de Brejo Alegre.

De acordo com informações, um passageiro de 34 anos sofreu ferimentos leves e precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro de Penápolis, onde recebeu atendimento médico e foi liberado após avaliação. O motorista da caminhonete, um homem de 65 anos, não sofreu ferimentos.

O condutor relatou que seguia pela via quando foi surpreendido pela travessia repentina de um animal na pista. Ao tentar evitar a colisão, ele acabou perdendo o controle do veículo, que saiu da pista e atingiu um poste da rede elétrica às margens da estrada. O motorista não conseguiu identificar qual animal teria causado a manobra brusca.