Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) resultou na apreensão de 42 ampolas de Tirzepatida, medicamento de alto custo utilizado em tratamentos médicos específicos, durante uma abordagem realizada ao meio-dia desta terça-feira (28), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), km 295, em Penápolis.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe abordou um veículo Renault Kardian, ocupado por um homem e uma mulher. Durante a vistoria minuciosa no automóvel, os policiais localizaram o medicamento sem qualquer documentação fiscal ou comprovação de origem legal.

Apesar de ambos os ocupantes não possuírem antecedentes criminais, a irregularidade constatada configura, em tese, os crimes de contrabando ou descaminho, além de infração contra a saúde pública, o que motivou o encaminhamento imediato da ocorrência à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba.