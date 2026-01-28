28 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PENÁPOLIS

Carga irregular de medicamento leva motorista à prisão na SP-425

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Carga irregular de Tirzepatida levou motorista à prisão e mobilizou a Polícia Federal em Penápolis
Carga irregular de Tirzepatida levou motorista à prisão e mobilizou a Polícia Federal em Penápolis

Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) resultou na apreensão de 42 ampolas de Tirzepatida, medicamento de alto custo utilizado em tratamentos médicos específicos, durante uma abordagem realizada ao meio-dia desta terça-feira (28), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), km 295, em Penápolis.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe abordou um veículo Renault Kardian, ocupado por um homem e uma mulher. Durante a vistoria minuciosa no automóvel, os policiais localizaram o medicamento sem qualquer documentação fiscal ou comprovação de origem legal.

Apesar de ambos os ocupantes não possuírem antecedentes criminais, a irregularidade constatada configura, em tese, os crimes de contrabando ou descaminho, além de infração contra a saúde pública, o que motivou o encaminhamento imediato da ocorrência à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba.

No local, os medicamentos e o veículo foram apreendidos. O condutor foi preso em flagrante, enquanto a passageira foi ouvida pela autoridade policial e liberada em seguida.

A ação reforça o papel da Polícia Militar Rodoviária no combate ao transporte ilegal de produtos sensíveis e no enfrentamento de crimes que colocam em risco a saúde da população. A corporação segue intensificando fiscalizações nas rodovias da região, fortalecendo a segurança e a legalidade.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários