Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) resultou na apreensão de 42 ampolas de Tirzepatida, medicamento de alto custo utilizado em tratamentos médicos específicos, durante uma abordagem realizada ao meio-dia desta terça-feira (28), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), km 295, em Penápolis.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe abordou um veículo Renault Kardian, ocupado por um homem e uma mulher. Durante a vistoria minuciosa no automóvel, os policiais localizaram o medicamento sem qualquer documentação fiscal ou comprovação de origem legal.
Apesar de ambos os ocupantes não possuírem antecedentes criminais, a irregularidade constatada configura, em tese, os crimes de contrabando ou descaminho, além de infração contra a saúde pública, o que motivou o encaminhamento imediato da ocorrência à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba.
No local, os medicamentos e o veículo foram apreendidos. O condutor foi preso em flagrante, enquanto a passageira foi ouvida pela autoridade policial e liberada em seguida.
A ação reforça o papel da Polícia Militar Rodoviária no combate ao transporte ilegal de produtos sensíveis e no enfrentamento de crimes que colocam em risco a saúde da população. A corporação segue intensificando fiscalizações nas rodovias da região, fortalecendo a segurança e a legalidade.
