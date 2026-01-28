Um homem procurado pela Justiça foi capturado na tarde desta quarta-feira (28) durante uma fiscalização de trânsito realizada na Rua Barão do Rio Branco, região central de Birigui. A prisão ocorreu após a constatação de um mandado judicial em aberto durante checagem complementar dos dados do abordado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe de Trânsito realizava ponto de fiscalização quando abordou o indivíduo. Em um primeiro momento, a consulta de antecedentes não indicou irregularidades. No entanto, após nova verificação junto ao COPOM, foi confirmado que havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Criminais de Araçatuba.

O homem era procurado para cumprimento de pena de 2 anos e 3 meses de prisão pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal. Conforme registros policiais, ele também possui passagens anteriores por homicídio, tipificado no artigo 121 do Código Penal, o que reforça a gravidade de sua vida pregressa.