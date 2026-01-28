28 de janeiro de 2026
JUSTIÇA

Homem procurado por crimes violentos é capturado em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan
Plantão Policial de Birigui: Homem tinha mandado de prisão por lesão corporal e histórico que inclui homicídio
Um homem procurado pela Justiça foi capturado na tarde desta quarta-feira (28) durante uma fiscalização de trânsito realizada na Rua Barão do Rio Branco, região central de Birigui. A prisão ocorreu após a constatação de um mandado judicial em aberto durante checagem complementar dos dados do abordado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe de Trânsito realizava ponto de fiscalização quando abordou o indivíduo. Em um primeiro momento, a consulta de antecedentes não indicou irregularidades. No entanto, após nova verificação junto ao COPOM, foi confirmado que havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Criminais de Araçatuba.

O homem era procurado para cumprimento de pena de 2 anos e 3 meses de prisão pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal. Conforme registros policiais, ele também possui passagens anteriores por homicídio, tipificado no artigo 121 do Código Penal, o que reforça a gravidade de sua vida pregressa.

Diante da confirmação do mandado, o capturado foi algemado devido ao risco de fuga e conduzido ao Distrito Policial de Birigui, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça após o registro do boletim de ocorrência de captura de procurado.

