28 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DINHEIRO

Polícia Federal apreende notas falsas de R$ 100 na região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

A Polícia Federal de Araçatuba realizou, na tarde desta terça-feira (27), uma ação que resultou na apreensão de onze cédulas falsas de R$ 100, no município de Pereira Barreto.

Durante a ocorrência, um menor de idade foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pereira Barreto, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis conforme a legislação vigente.

A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre a origem das notas ou como elas seriam utilizadas, mas reforçou que segue atuando de forma contínua no combate aos crimes de falsificação de moeda, que configuram infração federal.

A instituição destacou ainda que permanece à disposição para atuar de forma integrada com outros órgãos de segurança, fortalecendo ações de prevenção e repressão a esse tipo de crime.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários