A Polícia Federal de Araçatuba realizou, na tarde desta terça-feira (27), uma ação que resultou na apreensão de onze cédulas falsas de R$ 100, no município de Pereira Barreto.

Durante a ocorrência, um menor de idade foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pereira Barreto, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis conforme a legislação vigente.

A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre a origem das notas ou como elas seriam utilizadas, mas reforçou que segue atuando de forma contínua no combate aos crimes de falsificação de moeda, que configuram infração federal.