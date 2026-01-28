A Polícia Federal de Araçatuba realizou, na tarde desta terça-feira (27), uma ação que resultou na apreensão de onze cédulas falsas de R$ 100, no município de Pereira Barreto.
Durante a ocorrência, um menor de idade foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pereira Barreto, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis conforme a legislação vigente.
A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre a origem das notas ou como elas seriam utilizadas, mas reforçou que segue atuando de forma contínua no combate aos crimes de falsificação de moeda, que configuram infração federal.
A instituição destacou ainda que permanece à disposição para atuar de forma integrada com outros órgãos de segurança, fortalecendo ações de prevenção e repressão a esse tipo de crime.
