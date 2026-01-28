Uma mulher foi detida na noite desta terça-feira (27) após se envolver em uma ocorrência de desacato contra policiais militares, na Rua Doze de Outubro, em Araçatuba. A Polícia Militar foi acionada pelo ex-companheiro da envolvida, que relatou uma situação de tumulto em frente à sua residência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o solicitante informou que a ex-companheira estava no local bastante alterada, tentando entrar à força no imóvel. Ao chegarem, os policiais conversaram com o homem, que afirmou que a mulher não aceitava o fim do relacionamento e que, ao encontrá-lo, passou a agredi-lo fisicamente com tapas, chutes e socos.

Ainda conforme o registro policial, a equipe tentou dialogar com a mulher por diversas vezes, porém ela passou a ofender os agentes desde o início da abordagem, utilizando palavras de baixo calão e xingamentos direcionados aos policiais militares.