Uma mulher foi detida na noite desta terça-feira (27) após se envolver em uma ocorrência de desacato contra policiais militares, na Rua Doze de Outubro, em Araçatuba. A Polícia Militar foi acionada pelo ex-companheiro da envolvida, que relatou uma situação de tumulto em frente à sua residência.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o solicitante informou que a ex-companheira estava no local bastante alterada, tentando entrar à força no imóvel. Ao chegarem, os policiais conversaram com o homem, que afirmou que a mulher não aceitava o fim do relacionamento e que, ao encontrá-lo, passou a agredi-lo fisicamente com tapas, chutes e socos.
Ainda conforme o registro policial, a equipe tentou dialogar com a mulher por diversas vezes, porém ela passou a ofender os agentes desde o início da abordagem, utilizando palavras de baixo calão e xingamentos direcionados aos policiais militares.
Em determinado momento, a mulher teria avançado contra um dos policiais, tentando atingi-lo com um soco, além de empurrar outro integrante da equipe. Diante da situação, foi necessário o uso progressivo da força, com técnicas de contenção e imobilização, além da utilização de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.
Durante o trajeto até o Plantão Policial e também na chegada à unidade, a mulher continuou exaltada, chutando e batendo a cabeça no compartimento de presos da viatura.
A ocorrência foi apresentada ao delegado plantonista, Ewerton Teodoro Bolsoni, que determinou o registro do boletim de ocorrência por desacato. No plantão, a mulher permanecia emocionalmente alterada, com comportamento agressivo, o que impediu a coleta de sua versão dos fatos. Após os procedimentos legais, ela foi liberada.
