O presidente da Câmara Municipal, Edson Takao Sakuma (MDB), voltou atrás de uma decisão tomada na última segunda-feira (26) e revogou o ato da Mesa Diretora, publicando um novo ato administrativo que resultou na extinção dos mandatos do prefeito Rafael Alves dos Santos (PSD) e do vice-prefeito Wilson Marques Leopoldo (PSD).
Com a nova medida, Takao Sakuma assumiu a Prefeitura como prefeito em exercício, em uma posse realizada próximo ao horário do almoço desta quarta-feira (28). Diferentemente do procedimento adotado anteriormente, a decisão não partiu da Mesa Diretora, mas foi tomada de forma individual pelo presidente do Legislativo. Desta forma o vice presidente do legislativo, Juvenal Pereira da Silva (PT) assume a presidência do legislativo de forma interina.
O novo ato substitui o que havia sido publicado no início da semana e altera completamente o cenário político-administrativo do município. A mudança gerou repercussão imediata nos bastidores políticos e entre a população, levantando questionamentos sobre os desdobramentos jurídicos da decisão.
A Folha da Região tentou contato com Edson Takao Sakuma para que ele comentasse oficialmente o caso, explicasse os fundamentos legais do novo ato e se posicionasse sobre a extinção dos mandatos do prefeito e do vice. Até a publicação desta matéria, porém, as ligações não foram atendidas e as mensagens enviadas por aplicativo não foram respondidas.
Entenda como o caso teria seguido sem a revogação do ato
Caso o presidente da Câmara Municipal, Edson Takao Sakuma (MDB), não tivesse revogado o ato publicado na última segunda-feira (26), o procedimento para a extinção dos mandatos do prefeito Rafael Alves dos Santos (PSD) e do vice-prefeito Wilson Marques Leopoldo (PSD) teria seguido o rito inicialmente instaurado pelo Legislativo.
Conforme já divulgado pela Folha da Região, a Câmara Municipal de Brejo Alegre havia instaurado oficialmente o procedimento administrativo para declarar a extinção dos mandatos, por meio do Ato nº 01/2026, em cumprimento direto à decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que determinou a cassação dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito eleitos para o período 2025–2028.
O Legislativo recebeu, na última sexta-feira (23), um ofício encaminhado pelo Cartório Eleitoral de Birigui, por determinação do Juízo da 25ª Zona Eleitoral, comunicando formalmente a perda dos mandatos e determinando a adoção das providências administrativas cabíveis pela Câmara Municipal.
Diante da comunicação oficial da Justiça Eleitoral, o então procedimento previa que o presidente da Câmara, Edson Takao Sakuma, desse prosseguimento ao rito estabelecido na Lei Orgânica do Município, o que motivou a convocação de uma sessão extraordinária, realizada na manhã de segunda-feira (26), às 9h30, com caráter exclusivamente informativo.
Na ocasião, foi esclarecido que a sessão tinha como único objetivo dar ciência aos vereadores da decisão judicial e informar sobre a abertura formal do processo de extinção dos mandatos, não havendo espaço para debates ou deliberação política, por se tratar do cumprimento obrigatório de decisão judicial.
O procedimento estabelecia ainda que o prefeito e o vice-prefeito seriam formalmente notificados para apresentação de justificativas no prazo de dez dias úteis. Encerrado esse prazo, com ou sem manifestação das partes, caberia à Mesa Diretora da Câmara declarar a decisão final sobre a extinção dos mandatos, conforme determina a legislação municipal.
Todo o trâmite administrativo estaria sendo acompanhado pelo jurídico da Câmara Municipal, sob responsabilidade do advogado Marcelo Mendes, e comunicado oficialmente à Justiça Eleitoral, como já havia ocorrido com o protocolo do Ato nº 01/2026 junto ao TRE-SP.
A reportagem entrou em contato com o jurídico do prefeito Rafael para comentar a atitude do presidente do Legislativo e aguarda a resposta.
