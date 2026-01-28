O presidente da Câmara Municipal, Edson Takao Sakuma (MDB), voltou atrás de uma decisão tomada na última segunda-feira (26) e revogou o ato da Mesa Diretora, publicando um novo ato administrativo que resultou na extinção dos mandatos do prefeito Rafael Alves dos Santos (PSD) e do vice-prefeito Wilson Marques Leopoldo (PSD).

Com a nova medida, Takao Sakuma assumiu a Prefeitura como prefeito em exercício, em uma posse realizada próximo ao horário do almoço desta quarta-feira (28). Diferentemente do procedimento adotado anteriormente, a decisão não partiu da Mesa Diretora, mas foi tomada de forma individual pelo presidente do Legislativo. Desta forma o vice presidente do legislativo, Juvenal Pereira da Silva (PT) assume a presidência do legislativo de forma interina.

O novo ato substitui o que havia sido publicado no início da semana e altera completamente o cenário político-administrativo do município. A mudança gerou repercussão imediata nos bastidores políticos e entre a população, levantando questionamentos sobre os desdobramentos jurídicos da decisão.