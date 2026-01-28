28 de janeiro de 2026
ESTAVA FORAGIDO

Evadido do sistema prisional é recapturado pela PM em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Militar recapturou, na noite dessa terça-feira (27), um indivíduo evadido do Centro de Ressocialização de Birigui, durante patrulhamento de rotina realizado no município. A ação ocorreu por volta das 21h45, na rua Joaquim Ciciliati.

Segundo informações da PM, os policiais visualizaram um homem vestindo camiseta vermelha e short bege, que demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Em seguida, o indivíduo fugiu a pé e entrou rapidamente em uma residência localizada na mesma via.

Diante da atitude, a equipe solicitou apoio via rede de rádio, realizando cerco ao imóvel. Em contato com a moradora da casa, ela informou que o homem era seu filho e que ele estaria evadido do sistema prisional naquela data, autorizando a entrada da equipe policial.

Com a autorização, os policiais realizaram a incursão no interior da residência e localizaram o indivíduo na cozinha do imóvel. Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a condição de evadido do sistema prisional.

Devido ao risco de nova fuga, foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a legislação vigente. O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central, onde a autoridade de Polícia Judiciária registrou a ocorrência. O recapturado permaneceu à disposição da Justiça, com seus direitos constitucionais assegurados.

