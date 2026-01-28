A Polícia Militar recapturou, na noite dessa terça-feira (27), um indivíduo evadido do Centro de Ressocialização de Birigui, durante patrulhamento de rotina realizado no município. A ação ocorreu por volta das 21h45, na rua Joaquim Ciciliati.

Segundo informações da PM, os policiais visualizaram um homem vestindo camiseta vermelha e short bege, que demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Em seguida, o indivíduo fugiu a pé e entrou rapidamente em uma residência localizada na mesma via.

Diante da atitude, a equipe solicitou apoio via rede de rádio, realizando cerco ao imóvel. Em contato com a moradora da casa, ela informou que o homem era seu filho e que ele estaria evadido do sistema prisional naquela data, autorizando a entrada da equipe policial.