A Polícia Militar recapturou, na noite dessa terça-feira (27), um indivíduo evadido do Centro de Ressocialização de Birigui, durante patrulhamento de rotina realizado no município. A ação ocorreu por volta das 21h45, na rua Joaquim Ciciliati.
Segundo informações da PM, os policiais visualizaram um homem vestindo camiseta vermelha e short bege, que demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Em seguida, o indivíduo fugiu a pé e entrou rapidamente em uma residência localizada na mesma via.
Diante da atitude, a equipe solicitou apoio via rede de rádio, realizando cerco ao imóvel. Em contato com a moradora da casa, ela informou que o homem era seu filho e que ele estaria evadido do sistema prisional naquela data, autorizando a entrada da equipe policial.
Com a autorização, os policiais realizaram a incursão no interior da residência e localizaram o indivíduo na cozinha do imóvel. Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a condição de evadido do sistema prisional.
Devido ao risco de nova fuga, foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a legislação vigente. O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central, onde a autoridade de Polícia Judiciária registrou a ocorrência. O recapturado permaneceu à disposição da Justiça, com seus direitos constitucionais assegurados.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.