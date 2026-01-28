A Polícia Militar recuperou, na manhã dessa terça-feira (27), um veículo furtado em Birigui, durante patrulhamento realizado no bairro Vila Bandeirantes. O caso foi registrado como furto e ocorreu em via pública.

De acordo com informações da PM, por volta das 7h50, o Copom irradiou uma ocorrência informando o furto de um Fiat Uno azul.

As equipes iniciaram diligências imediatas em diversos pontos da cidade na tentativa de localizar o automóvel.