A Polícia Militar recuperou, na manhã dessa terça-feira (27), um veículo furtado em Birigui, durante patrulhamento realizado no bairro Vila Bandeirantes. O caso foi registrado como furto e ocorreu em via pública.
De acordo com informações da PM, por volta das 7h50, o Copom irradiou uma ocorrência informando o furto de um Fiat Uno azul.
As equipes iniciaram diligências imediatas em diversos pontos da cidade na tentativa de localizar o automóvel.
Cerca de uma hora depois, por volta das 9h, a própria vítima entrou em contato com o telefone 190, informando que havia avistado o veículo circulando por ruas da Vila Bandeirantes. Com base nas informações repassadas, os policiais intensificaram o patrulhamento na região.
O carro foi localizado no cruzamento da avenida Cidade Jardim com a rua Santa Rita, no momento em que um indivíduo desembarcava do veículo. O suspeito foi abordado e submetido à busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito com ele.
No interior do automóvel, os policiais localizaram uma caixa de som automotiva danificada e um rádio automotivo, cuja procedência não foi esclarecida pelo abordado.
O autor, a vítima e o veículo foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi liberado, e o veículo ficou à disposição para restituição ao proprietário.
