28 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Veículo furtado é localizado pela PM no bairro Vila Bandeirantes

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Fiat Uno foi recuperado poucas horas após o crime
Fiat Uno foi recuperado poucas horas após o crime

A Polícia Militar recuperou, na manhã dessa terça-feira (27), um veículo furtado em Birigui, durante patrulhamento realizado no bairro Vila Bandeirantes. O caso foi registrado como furto e ocorreu em via pública.

De acordo com informações da PM, por volta das 7h50, o Copom irradiou uma ocorrência informando o furto de um Fiat Uno azul.

As equipes iniciaram diligências imediatas em diversos pontos da cidade na tentativa de localizar o automóvel.

Cerca de uma hora depois, por volta das 9h, a própria vítima entrou em contato com o telefone 190, informando que havia avistado o veículo circulando por ruas da Vila Bandeirantes. Com base nas informações repassadas, os policiais intensificaram o patrulhamento na região.

O carro foi localizado no cruzamento da avenida Cidade Jardim com a rua Santa Rita, no momento em que um indivíduo desembarcava do veículo. O suspeito foi abordado e submetido à busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito com ele.

No interior do automóvel, os policiais localizaram uma caixa de som automotiva danificada e um rádio automotivo, cuja procedência não foi esclarecida pelo abordado.

O autor, a vítima e o veículo foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi liberado, e o veículo ficou à disposição para restituição ao proprietário.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários