O Marília entra em campo nesta quarta-feira (28) diante do Bandeirante, às 19h, no estádio Bento de Abreu, em duelo válido pela segunda rodada do Paulistão A3 Rivalo 2026. A expectativa é de casa cheia para a estreia do MAC como mandante na competição.

Após empatar fora de casa por 1 a 1 com o EC São Bernardo, o time maqueano busca a primeira vitória no campeonato diante de sua torcida. Do outro lado, o Bandeirante chega pressionado depois de estrear com derrota por 2 a 1 para a Portuguesa Santista, em Birigui.

O histórico recente no Abreuzão favorece o Marília. O clube não perde para o adversário em seus domínios há 21 anos. A última derrota aconteceu em 9 de abril de 1995, também pela Série A3, quando o Bandeirante venceu por 2 a 1. Desde então, as equipes se enfrentaram sete vezes no estádio, com três vitórias do MAC e quatro empates.

Rodada promete jogos movimentados