28 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SEGUNDA RODADA

Bandeirante enfrenta o Marília nesta quarta pelo Paulistão A3

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rafael Becuzzi/Bandeirante
Jogo no 'Abreuzão' faz parte da segunda rodada, que terá sete partidas espalhadas pelo estado
Jogo no 'Abreuzão' faz parte da segunda rodada, que terá sete partidas espalhadas pelo estado

O Marília entra em campo nesta quarta-feira (28) diante do Bandeirante, às 19h, no estádio Bento de Abreu, em duelo válido pela segunda rodada do Paulistão A3 Rivalo 2026. A expectativa é de casa cheia para a estreia do MAC como mandante na competição.

Após empatar fora de casa por 1 a 1 com o EC São Bernardo, o time maqueano busca a primeira vitória no campeonato diante de sua torcida. Do outro lado, o Bandeirante chega pressionado depois de estrear com derrota por 2 a 1 para a Portuguesa Santista, em Birigui.

O histórico recente no Abreuzão favorece o Marília. O clube não perde para o adversário em seus domínios há 21 anos. A última derrota aconteceu em 9 de abril de 1995, também pela Série A3, quando o Bandeirante venceu por 2 a 1. Desde então, as equipes se enfrentaram sete vezes no estádio, com três vitórias do MAC e quatro empates.

Rodada promete jogos movimentados

Depois de uma rodada inaugural marcada por partidas disputadas e muitos gols, a segunda rodada do Paulistão A3 volta a campo com seis confrontos nesta quarta-feira, movimentando diferentes regiões do estado.

A partida entre MAC e Bandeirante, você assiste ao vivo e com imagens no vídeo acima.

Jogos da 2ª rodada – Paulistão A3 Rivalo 2026
Data    Horário     Jogo

28/01    15h         Rio Branco x XV de Jaú
28/01    15h         Desportivo Brasil x EC São Bernardo
28/01    19h         Itapirense x Francana
28/01    19h       Marília x Bandeirante
28/01    19h30    Catanduva x Rio Preto
28/01    19h30    União São João x União Barbarense
29/01    20h        Portuguesa Santista x União Suzano

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários