Os moradores de Araçatuba vão pagar mais caro pela conta de água e esgoto a partir de março. Um reajuste de 4,26% foi autorizado e começa a valer no dia 1º do próximo mês, conforme publicação no Diário Oficial do Município dessa terça-feira (27).
O aumento atinge as tarifas cobradas pela concessionária responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto na cidade e segue a inflação acumulada ao longo de 2025, medida pelo IPCA, índice oficial do país.
De acordo com a agência reguladora do município, a atualização é prevista em contrato e ocorre todos os anos. O objetivo, segundo o órgão, é garantir a manutenção dos serviços prestados à população.
Veja como ficam alguns valores
Para as residências, o consumo mínimo de até 12 metros cúbicos por mês passa a ter tarifa de R$ 28,48 para água e R$ 22,79 para esgoto. Já na faixa de 13 a 20 metros cúbicos, o valor será de R$ 3,50 por metro cúbico de água e R$ 2,80 de esgoto.
As famílias cadastradas na Tarifa Social continuam pagando valores reduzidos. Nesse caso, o consumo mínimo mensal ficará em R$ 9,69 para água e R$ 7,75 para esgoto.
O reajuste também será aplicado às categorias comercial, industrial e pública, com valores que variam conforme o consumo.
Serviços também tiveram reajuste
Além da conta mensal, alguns serviços prestados pela concessionária também sofreram atualização. A instalação de uma nova ligação de água passa a custar R$ 854,66. Outros serviços, como religação, aferição de hidrômetro e desobstrução de esgoto, também tiveram aumento.
A agência reguladora informou ainda que a divulgação do reajuste foi feita com antecedência, conforme previsto em contrato. A tabela completa com todos os valores pode ser consultada no Diário Oficial do Município.
A íntegra da resolução, com todas as tabelas tarifárias e especificações técnicas, pode ser consultada no Diário Oficial do Município.
