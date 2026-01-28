Os moradores de Araçatuba vão pagar mais caro pela conta de água e esgoto a partir de março. Um reajuste de 4,26% foi autorizado e começa a valer no dia 1º do próximo mês, conforme publicação no Diário Oficial do Município dessa terça-feira (27).

O aumento atinge as tarifas cobradas pela concessionária responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto na cidade e segue a inflação acumulada ao longo de 2025, medida pelo IPCA, índice oficial do país.

De acordo com a agência reguladora do município, a atualização é prevista em contrato e ocorre todos os anos. O objetivo, segundo o órgão, é garantir a manutenção dos serviços prestados à população.

Veja como ficam alguns valores