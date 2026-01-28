A Polícia Militar Ambiental aplicou uma multa de R$ 4 mil a um criador de aves em Birigui após constatar a manutenção de espécies exóticas sem o parecer técnico exigido pela autoridade ambiental competente. A ocorrência foi divulgada nesta terça-feira (27).

Durante patrulhamento ambiental, a equipe foi até o endereço após atendimento relacionado ao registro de criador de passeriformes. No local, os policiais foram recebidos pelo responsável, que autorizou a entrada para vistoria. Na residência, foram encontradas diversas gaiolas com aves silvestres anilhadas e espécies exóticas, algumas incluídas na lista que exige comprovação de origem.

Ao todo, foram apreendidos dois kakarikis, quatro red-rumped, quatro bourke rosa e cinco gaiolas. Diante da irregularidade, foi lavrado auto de infração ambiental, que trata da introdução de espécies animais sem autorização técnica.