A Polícia Militar Ambiental capturou um homem procurado pela Justiça em Penápolis. Ele possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação e ainda tinha mais de um ano de pena a cumprir.
De acordo com o que foi divulgado nesta terça-feira (27), a ação foi realizada por uma equipe do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), durante patrulhamento especializado integrado às operações Impacto e Piracema. Após diligências e levantamento de informações, os policiais identificaram o possível paradeiro do foragido.
De acordo com a corporação, o homem estaria escondido em um imóvel pertencente aos pais, localizado no bairro São Joaquim. A equipe se deslocou até o endereço e conseguiu localizar o procurado, que foi abordado e detido sem oferecer resistência.
Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Questionado, o abordado afirmou não ter conhecimento do mandado judicial existente contra ele. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a ordem de prisão pendente.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado inicialmente ao pronto-socorro de Penápolis para exame de corpo de delito. Em seguida, foi apresentado no Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada como captura de procurado. Ele permanece à disposição da Justiça.
