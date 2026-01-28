A Polícia Militar Ambiental capturou um homem procurado pela Justiça em Penápolis. Ele possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação e ainda tinha mais de um ano de pena a cumprir.

De acordo com o que foi divulgado nesta terça-feira (27), a ação foi realizada por uma equipe do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), durante patrulhamento especializado integrado às operações Impacto e Piracema. Após diligências e levantamento de informações, os policiais identificaram o possível paradeiro do foragido.

De acordo com a corporação, o homem estaria escondido em um imóvel pertencente aos pais, localizado no bairro São Joaquim. A equipe se deslocou até o endereço e conseguiu localizar o procurado, que foi abordado e detido sem oferecer resistência.