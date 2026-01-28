28 de janeiro de 2026
EMPREGO

PAT de Penápolis divulga vagas em diferentes áreas de trabalho

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Oportunidades contemplam comércio, serviços, indústria e área administrativa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Penápolis está com novas oportunidades abertas nesta terça-feira (27) para pessoas que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As vagas disponíveis atendem a diferentes perfis profissionais e abrangem setores como comércio, serviços, indústria e área administrativa.

Entre as funções ofertadas estão auxiliar administrativo, consultora de unidade, prensista, atendente do setor de frutas, legumes e verduras (FLV), atendente de frios e operador de caixa.

Veja a lista:

- Auxiliar Administrativo
- Consultora de Unidade
- Prensista
- Atendente do setor de FLV (Frutas, legumes e verdura)
- Atendente do setor de Frios
- Operador de Caixa

Os candidatos interessados devem entregar o currículo presencialmente no PAT, que funciona junto ao Poupatempo, no Garden Shopping, ou encaminhar o documento por e-mail para patpenapolis@yahoo.com.br

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (18) 3652-0603.

