O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Penápolis está com novas oportunidades abertas nesta terça-feira (27) para pessoas que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As vagas disponíveis atendem a diferentes perfis profissionais e abrangem setores como comércio, serviços, indústria e área administrativa.
Entre as funções ofertadas estão auxiliar administrativo, consultora de unidade, prensista, atendente do setor de frutas, legumes e verduras (FLV), atendente de frios e operador de caixa.
Veja a lista:
- Auxiliar Administrativo
- Consultora de Unidade
- Prensista
- Atendente do setor de FLV (Frutas, legumes e verdura)
- Atendente do setor de Frios
- Operador de Caixa
Os candidatos interessados devem entregar o currículo presencialmente no PAT, que funciona junto ao Poupatempo, no Garden Shopping, ou encaminhar o documento por e-mail para patpenapolis@yahoo.com.br
O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (18) 3652-0603.
