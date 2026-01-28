O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Penápolis está com novas oportunidades abertas nesta terça-feira (27) para pessoas que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As vagas disponíveis atendem a diferentes perfis profissionais e abrangem setores como comércio, serviços, indústria e área administrativa.

Entre as funções ofertadas estão auxiliar administrativo, consultora de unidade, prensista, atendente do setor de frutas, legumes e verduras (FLV), atendente de frios e operador de caixa.

Veja a lista: