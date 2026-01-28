A Prefeitura de Araçatuba encaminhou aos vereadores um Projeto de Lei que autoriza a doação, com encargos, do imóvel onde funcionava a antiga Oficina de Locomotivas ao Serviço Social do Comércio (Sesc SP). O espaço, atualmente conhecido como Centro Cultural Ferroviário, poderá receber uma unidade da instituição caso a proposta seja aprovada pela Câmara Municipal.

A iniciativa integra o plano de revitalização do Centro Histórico do município e busca dar novo uso a um dos principais patrimônios arquitetônicos da cidade. O prédio está localizado na rua Rosa Cury, esquina com a avenida dos Araçás, e faz parte do conjunto da antiga Vila Ferroviária da Noroeste do Brasil, protegido por tombamento estadual.

Pelo texto do projeto, o Sesc SP ficará responsável pela restauração do imóvel, respeitando as normas de preservação do patrimônio histórico, além de implantar e manter atividades permanentes nas áreas cultural, esportiva, educativa e de lazer. Já o município deverá oferecer suporte técnico, compartilhar estudos e projetos existentes e agilizar os trâmites administrativos necessários à execução das obras.