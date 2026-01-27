Na tarde desta terça-feira (27), policiais civis da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), vinculada ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior – 10 (Deinter-10), cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Araçatuba contra C. M. Z. N., de 50 anos.

O mandado refere-se ao crime de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrido em 7 de dezembro de 2022, no bairro Hilda Mandarino. A vítima foi L. P. S., de 35 anos, proprietário de uma loja de celulares. Após a ação criminosa, o autor dos disparos fugiu levando uma corrente de ouro e aparelhos de telefonia celular pertencentes à vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado possui um extenso histórico criminal, com 11 processos, a maioria relacionada a roubos qualificados. Na época do crime, a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da DEIC/Deinter-10, esclareceu o caso e representou pela prisão de quatro envolvidos. Dois deles foram presos à época, enquanto outros dois permaneceram foragidos.