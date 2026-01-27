27 de janeiro de 2026
IRREGULARIDADE

PM prende suspeito por adulterar placa de moto em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CPI-10
Tentativa de fuga levou policiais até residência do condutor. no bairro Mais Solar
Tentativa de fuga levou policiais até residência do condutor. no bairro Mais Solar

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (26) após ser flagrado com uma motocicleta em situação irregular em Penápolis. A ocorrência foi registrada durante uma ação de fiscalização no bairro Mais Solar.

Segundo a PM, o condutor tentou fugir ao notar a presença das equipes, mas acabou sendo acompanhado e localizado em sua própria residência, onde foi abordado.

Na vistoria do veículo, os policiais constataram que a placa estava dobrada, prática utilizada para dificultar a identificação da motocicleta. Além disso, foi verificada pendência administrativa relacionada ao licenciamento.

Diante das irregularidades, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial. A prisão foi confirmada pela autoridade policial pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. A motocicleta foi apreendida e as providências administrativas foram adotadas.

