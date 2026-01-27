Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (26) após ser flagrado com uma motocicleta em situação irregular em Penápolis. A ocorrência foi registrada durante uma ação de fiscalização no bairro Mais Solar.

Segundo a PM, o condutor tentou fugir ao notar a presença das equipes, mas acabou sendo acompanhado e localizado em sua própria residência, onde foi abordado.

Na vistoria do veículo, os policiais constataram que a placa estava dobrada, prática utilizada para dificultar a identificação da motocicleta. Além disso, foi verificada pendência administrativa relacionada ao licenciamento.