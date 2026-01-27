Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (26) após ser flagrado com uma motocicleta em situação irregular em Penápolis. A ocorrência foi registrada durante uma ação de fiscalização no bairro Mais Solar.
Segundo a PM, o condutor tentou fugir ao notar a presença das equipes, mas acabou sendo acompanhado e localizado em sua própria residência, onde foi abordado.
Na vistoria do veículo, os policiais constataram que a placa estava dobrada, prática utilizada para dificultar a identificação da motocicleta. Além disso, foi verificada pendência administrativa relacionada ao licenciamento.
Diante das irregularidades, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial. A prisão foi confirmada pela autoridade policial pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. A motocicleta foi apreendida e as providências administrativas foram adotadas.
