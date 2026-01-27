Uma bezerra recém-nascida foi resgatada com vida após cair em um buraco profundo dentro de uma propriedade rural de Auriflama. O caso foi registrado no domingo (25) e mobilizou o proprietário do sítio e equipes de apoio da Prefeitura para retirar o animal em segurança.

A abertura tinha aproximadamente cinco metros de profundidade e cerca de 40 centímetros de diâmetro, o que dificultou o acesso direto ao local onde a bezerra estava presa. Para evitar riscos ao animal, foi adotada uma estratégia alternativa de resgate.

Com o auxílio de uma retroescavadeira, operada por um servidor da Prefeitura, foi aberta uma passagem lateral no terreno, formando uma rampa até o ponto onde o bezerro se encontrava. O procedimento seguiu orientações técnicas para impedir deslizamentos de terra ou ferimentos no animal.