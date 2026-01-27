Três pessoas foram detidas pela Polícia Militar Rodoviária nesta segunda-feira (26) durante uma abordagem a um ônibus interestadual na rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto, a aproximadamente 140 km de Araçatuba. Entre os envolvidos, está um cidadão venezuelano. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada no interior paulista.

O veículo havia saído de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguia com destino a Goiânia, em Goiás. Segundo a polícia, o comportamento dos passageiros chamou a atenção da equipe, o que motivou uma vistoria mais detalhada nas bagagens.

Durante a checagem, os agentes localizaram 648 frascos de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento e que exige controle rigoroso para comercialização e uso. Diante da situação, todo o material foi apreendido.