Três pessoas foram detidas pela Polícia Militar Rodoviária nesta segunda-feira (26) durante uma abordagem a um ônibus interestadual na rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto, a aproximadamente 140 km de Araçatuba. Entre os envolvidos, está um cidadão venezuelano. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada no interior paulista.
O veículo havia saído de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguia com destino a Goiânia, em Goiás. Segundo a polícia, o comportamento dos passageiros chamou a atenção da equipe, o que motivou uma vistoria mais detalhada nas bagagens.
Durante a checagem, os agentes localizaram 648 frascos de tirzepatida, medicamento utilizado para emagrecimento e que exige controle rigoroso para comercialização e uso. Diante da situação, todo o material foi apreendido.
Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de contrabando e por colocar em risco a saúde pública. A ocorrência foi apresentada à Polícia Federal de São José do Rio Preto, que dará sequência às investigações.
Alerta sobre o uso indevido
Especialistas alertam que o uso da tirzepatida sem prescrição médica pode trazer sérios riscos à saúde. O medicamento atua diretamente no metabolismo e no controle do apetite, podendo causar efeitos adversos como náuseas intensas, hipoglicemia, problemas gastrointestinais, alterações hormonais e sobrecarga em órgãos como fígado e pâncreas. Além disso, o uso sem acompanhamento profissional aumenta o risco de doses inadequadas e de complicações graves, especialmente em pessoas com doenças pré-existentes.
