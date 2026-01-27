A Prefeitura de Birigui, por meio da Fundação Municipal de Ensino de Birigui (Fumdeb), vai disponibilizar 60 bolsas de estudo integrais para estudantes de baixa renda que iniciarão a graduação na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui (Fateb) no ano letivo de 2026.

Para participar do processo de seleção, os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, no endereço www.fateb.br/inscricao/bolsa2026/, até o dia 30 de janeiro. As regras para concessão do benefício estão previstas no decreto municipal nº 7.922, publicado em 19 de janeiro no Diário Oficial Eletrônico do município.

Após o preenchimento do formulário online, o interessado deverá imprimir a ficha de inscrição, reunir a documentação exigida e entregar o material presencialmente na sede da FATEB, localizada na rua Antônio Simões, nº 4, no Centro, também até o prazo final.