A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Birigui iniciou o período de inscrições para aulas gratuitas de futsal oferecidas no Ginásio Municipal de Esportes. A iniciativa contempla crianças, adolescentes e também turmas de futsal feminino, ampliando o acesso à prática esportiva no município.

As atividades são voltadas tanto para iniciantes quanto para quem deseja aprimorar fundamentos da modalidade, promovendo hábitos saudáveis, convivência social e noções como respeito, cooperação e disciplina.

As aulas são organizadas por faixa etária e categoria, com opções para crianças de 6 a 10 anos, além das categorias Sub-8, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O futsal feminino conta com turmas de idade livre, com treinos distribuídos ao longo da semana.