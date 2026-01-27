A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Birigui iniciou o período de inscrições para aulas gratuitas de futsal oferecidas no Ginásio Municipal de Esportes. A iniciativa contempla crianças, adolescentes e também turmas de futsal feminino, ampliando o acesso à prática esportiva no município.
As atividades são voltadas tanto para iniciantes quanto para quem deseja aprimorar fundamentos da modalidade, promovendo hábitos saudáveis, convivência social e noções como respeito, cooperação e disciplina.
As aulas são organizadas por faixa etária e categoria, com opções para crianças de 6 a 10 anos, além das categorias Sub-8, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O futsal feminino conta com turmas de idade livre, com treinos distribuídos ao longo da semana.
Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na secretaria do Ginásio Municipal de Birigui, localizado na rua Tenente-Coronel Jaír Foresti, 276, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
