O Senac Araçatuba iniciou o primeiro semestre com a abertura de mais de 1.400 bolsas de estudo integrais voltadas à formação profissional. A iniciativa amplia o acesso à educação técnica e de qualificação, acompanhando as demandas do mercado de trabalho na região.

Os cursos são em áreas como saúde, bem-estar, moda, beleza, gestão, serviços e logística. Entre os títulos oferecidos estão Modelagem de Vestuário Pet, Teatro para Executivos, Comércio Exterior e Logística Internacional, Prevenção e Tratamento de Feridas, Primeiros Socorros, Cuidador de Idoso, Maquiador, Manicure e Pedicure, Costureiro, Barbeiro, Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, Atendente de Lanchonete, Cabeleireiro, Cuidador Infantil, Técnico em Logística, Técnico em Estilismo e Coordenação de Moda, Técnico em Modelagem do Vestuário, Gestão de Escritórios de Arquitetura e Design de Interiores, Libras – Básico, Micropigmentação de Sobrancelhas, Qualidade e Eficiência na Coleta de Sangue e Doula.

As bolsas são concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade. As inscrições são abertas sempre 20 dias antes do início das aulas, a partir das 12h, e ocorrem exclusivamente pelo portal do Senac São Paulo. A seleção é feita por ordem de inscrição, mediante fila virtual, sem aplicação de provas.