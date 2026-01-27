27 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADES

Senac Araçatuba abre 1,4 mil bolsas gratuitas de qualificação

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Senac
Oportunidades atendem diferentes áreas e ampliam acesso à formação profissional na região
Oportunidades atendem diferentes áreas e ampliam acesso à formação profissional na região

O Senac Araçatuba iniciou o primeiro semestre com a abertura de mais de 1.400 bolsas de estudo integrais voltadas à formação profissional. A iniciativa amplia o acesso à educação técnica e de qualificação, acompanhando as demandas do mercado de trabalho na região.

Os cursos são em áreas como saúde, bem-estar, moda, beleza, gestão, serviços e logística. Entre os títulos oferecidos estão Modelagem de Vestuário Pet, Teatro para Executivos, Comércio Exterior e Logística Internacional, Prevenção e Tratamento de Feridas, Primeiros Socorros, Cuidador de Idoso, Maquiador, Manicure e Pedicure, Costureiro, Barbeiro, Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, Atendente de Lanchonete, Cabeleireiro, Cuidador Infantil, Técnico em Logística, Técnico em Estilismo e Coordenação de Moda, Técnico em Modelagem do Vestuário, Gestão de Escritórios de Arquitetura e Design de Interiores, Libras – Básico, Micropigmentação de Sobrancelhas, Qualidade e Eficiência na Coleta de Sangue e Doula.

As bolsas são concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade. As inscrições são abertas sempre 20 dias antes do início das aulas, a partir das 12h, e ocorrem exclusivamente pelo portal do Senac São Paulo. A seleção é feita por ordem de inscrição, mediante fila virtual, sem aplicação de provas.

Mais informações sobre cursos, prazos e inscrições estão disponíveis no portal, pelo link: sp.senac.br/senac-aracatuba

