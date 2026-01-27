A Polícia Militar apreendeu, no último sábado (24), a segunda bicicleta motorizada do dia no município de Coroados, reforçando as ações de fiscalização e segurança no trânsito da cidade.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento ostensivo realizado pelo Cabo PM D. Martins e pelo Soldado PM França. A equipe passava pelo cruzamento da avenida Antônio Paoli com a rua João Varoni, quando avistou um indivíduo conduzindo uma bicicleta motorizada de cor prata em alta velocidade, no sentido centro–bairro.

Ao perceber a irregularidade, os policiais acionaram sinais sonoros e luminosos para que o condutor realizasse a parada. No entanto, o jovem tentou fugir, sendo alcançado e abordado na Rua Bento da Cruz, número 10.