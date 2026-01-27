A Polícia Militar apreendeu, no último sábado (24), a segunda bicicleta motorizada do dia no município de Coroados, reforçando as ações de fiscalização e segurança no trânsito da cidade.
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento ostensivo realizado pelo Cabo PM D. Martins e pelo Soldado PM França. A equipe passava pelo cruzamento da avenida Antônio Paoli com a rua João Varoni, quando avistou um indivíduo conduzindo uma bicicleta motorizada de cor prata em alta velocidade, no sentido centro–bairro.
Ao perceber a irregularidade, os policiais acionaram sinais sonoros e luminosos para que o condutor realizasse a parada. No entanto, o jovem tentou fugir, sendo alcançado e abordado na Rua Bento da Cruz, número 10.
Durante a abordagem, foi constatado que o condutor se tratava de um menor de idade. Diante da situação, foi lavrado o Auto de Infração e emitida a Guia de Recolhimento do veículo, que foi encaminhado ao Pátio Jussara, em Araçatuba.
Segundo a Polícia Militar, não houve necessidade do uso da força e o menor não sofreu ferimentos durante a ação. Uma busca pessoal foi realizada, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.
Após receber as orientações cabíveis, o adolescente foi liberado no local. A PM destaca que a fiscalização de bicicletas motorizadas tratadas como motocicletas pela legislação de trânsito quando não atendem às exigências legais seguirá sendo intensificada no município.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.