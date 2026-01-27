Uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça na madrugada dessa segunda-feira (26), em Birigui. O caso foi registrado na rua Dionísio Baggio, após a vítima acionar o serviço de emergência ao relatar ameaças e tentativa de agressão por parte do companheiro.
Segundo a Polícia Militar, a mulher conseguiu escapar da agressão ao correr para o interior da residência, trancar o imóvel e acionar o 190. A equipe da 4ª Companhia foi deslocada pelo Copom para atender a ocorrência.
Os policiais já tinham conhecimento prévio de que o autor possuía mandado de prisão em aberto. Com o apoio de outras viaturas e do Comando de Grupo e Patrulha (CGP IV), o homem foi localizado e abordado nas proximidades do local.
Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a condição de procurado pela Justiça. Diante do risco de fuga, foi necessário o uso de algemas, e o indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial em viatura de apoio.
A autoridade policial tomou ciência dos fatos e determinou o registro do boletim de ocorrência por captura de procurado, além do crime de ameaça. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto o caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher para as providências cabíveis.
