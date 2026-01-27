27 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PENÁPOLIS

Carga de algodão sem nota fiscal leva TOR a prender casal

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Caminhão com sinais adulterados foi interceptado durante operação em trecho de Penápolis
Caminhão com sinais adulterados foi interceptado durante operação em trecho de Penápolis

Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) resultou na prisão de um condutor e de uma passageira na tarde dessa segunda-feira (26), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. A abordagem aconteceu por volta das 13h39, no km 295, durante a Operação Impacto.

O veículo abordado era um conjunto formado por um caminhão-trator Scania/T112 HW acoplado a um semi-reboque SR/Rondon, que transportava aproximadamente 145 fardos de pluma de algodão. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o motorista não portava documentação fiscal da carga.

Ao ser questionado, o condutor apresentou versões contraditórias sobre a origem do material, afirmando que teria apenas engatado o semi-reboque já carregado em Presidente Prudente e que levaria a carga até a capital paulista. O valor informado para o frete, cerca de R$ 25 mil, chamou a atenção da equipe por ser incompatível com o serviço.

Na vistoria detalhada, os policiais identificaram indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo, o que reforçou a suspeita de irregularidade. Também houve a constatação de que a carga poderia estar relacionada a um roubo registrado na área da 2ª Companhia do 2º BPRv.

Diante das evidências, a ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Penápolis, onde a prisão em flagrante do motorista e da passageira foi ratificada. O caminhão e a carga foram apreendidos para perícia e, posteriormente, deverão ser devolvidos ao proprietário legal. O condutor possui antecedente criminal por apropriação indébita.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários