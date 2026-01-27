Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) resultou na prisão de um condutor e de uma passageira na tarde dessa segunda-feira (26), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. A abordagem aconteceu por volta das 13h39, no km 295, durante a Operação Impacto.

O veículo abordado era um conjunto formado por um caminhão-trator Scania/T112 HW acoplado a um semi-reboque SR/Rondon, que transportava aproximadamente 145 fardos de pluma de algodão. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o motorista não portava documentação fiscal da carga.

Ao ser questionado, o condutor apresentou versões contraditórias sobre a origem do material, afirmando que teria apenas engatado o semi-reboque já carregado em Presidente Prudente e que levaria a carga até a capital paulista. O valor informado para o frete, cerca de R$ 25 mil, chamou a atenção da equipe por ser incompatível com o serviço.