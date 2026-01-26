Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada desta segunda-feira (26), após uma grave ocorrência registrada no bairro Claudionor Cinti, em Araçatuba. O caso envolveu agressões contra a companheira, um neto de oito anos e danos ao patrimônio da família.

A ocorrência foi atendida pelos Guardas Civis Municipais Evandro e Garcia por volta da 0h30, após acionamento via COP. Inicialmente, a equipe se dirigiu à UPA dos Nobres, onde o autor havia dado entrada alegando envolvimento em uma desavença familiar.

Durante a averiguação, os agentes constataram que o homem apresentava lesões na orelha e marcas aparentes de mordidas pelo corpo, atribuídas por ele a uma briga doméstica. Em seguida, os guardas se deslocaram até a residência localizada na Rua Antônio Barzaque Primo.