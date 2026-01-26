Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada desta segunda-feira (26), após uma grave ocorrência registrada no bairro Claudionor Cinti, em Araçatuba. O caso envolveu agressões contra a companheira, um neto de oito anos e danos ao patrimônio da família.
A ocorrência foi atendida pelos Guardas Civis Municipais Evandro e Garcia por volta da 0h30, após acionamento via COP. Inicialmente, a equipe se dirigiu à UPA dos Nobres, onde o autor havia dado entrada alegando envolvimento em uma desavença familiar.
Durante a averiguação, os agentes constataram que o homem apresentava lesões na orelha e marcas aparentes de mordidas pelo corpo, atribuídas por ele a uma briga doméstica. Em seguida, os guardas se deslocaram até a residência localizada na Rua Antônio Barzaque Primo.
No local, a vítima — uma mulher — foi encontrada com ferimentos visíveis no braço. Ela relatou que, durante uma discussão com o companheiro, foi jogada ao chão diversas vezes. Ainda segundo o relato, o agressor desferiu um soco contra o neto da mulher, de apenas oito anos, e quebrou o para-brisa de um veículo da família.
Diante da gravidade dos fatos, a vítima recebeu orientações legais e foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba. O autor também foi conduzido à unidade policial após atendimento médico. A mulher passou por exame no Instituto Médico Legal, que constatou lesão corporal de natureza leve.
Após a análise da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do agressor, identificado pelas iniciais R.M.C., pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e dano, permanecendo à disposição da Justiça.
