Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (26), no bairro São José, em Araçatuba, durante patrulhamento preventivo realizado no cruzamento das ruas Paulino Gato e José Falco, por volta das 16h10, pelos policiais CB PM Freitas, SD PM Douglas e CB PM Adelman.
A ação chamou atenção pelo fato de que os mesmos policiais já haviam realizado, no período da manhã, a prisão de uma mulher por tráfico de drogas na região do Mão Divina, demonstrando a intensificação do policiamento e do combate ao crime ao longo do dia.
Durante a ronda, a equipe visualizou um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, fugiu correndo pela rua José Falco. Durante a tentativa de fuga, ele tentou arremessar objetos por cima de um muro, porém os itens acabaram atingindo a estrutura e caindo na calçada. O suspeito foi alcançado e detido pouco mais à frente.
O homem foi identificado pelas iniciais C.G.M.A.. Em revista pessoal, os policiais localizaram a quantia de R$ 25 em dinheiro. Ao verificarem os objetos dispensados, encontraram um aparelho celular e um saco plástico contendo 58 eppendorfs de cor amarela com cocaína.
Questionado, o suspeito confessou que realizava a venda de entorpecentes no local e afirmou que havia acabado de iniciar o horário de comercialização. Ele também relatou que era responsável pela preparação da droga, realizando misturas químicas e acondicionando o material nos recipientes, comercializados ao valor de R$ 10 cada.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O acusado foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde o delegado Guilherme Melchior tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão, mantendo-o à disposição da Justiça.
