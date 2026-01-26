Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (26), no bairro São José, em Araçatuba, durante patrulhamento preventivo realizado no cruzamento das ruas Paulino Gato e José Falco, por volta das 16h10, pelos policiais CB PM Freitas, SD PM Douglas e CB PM Adelman.

A ação chamou atenção pelo fato de que os mesmos policiais já haviam realizado, no período da manhã, a prisão de uma mulher por tráfico de drogas na região do Mão Divina, demonstrando a intensificação do policiamento e do combate ao crime ao longo do dia.

Durante a ronda, a equipe visualizou um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, fugiu correndo pela rua José Falco. Durante a tentativa de fuga, ele tentou arremessar objetos por cima de um muro, porém os itens acabaram atingindo a estrutura e caindo na calçada. O suspeito foi alcançado e detido pouco mais à frente.