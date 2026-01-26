26 de janeiro de 2026
EM INVESTIGAÇÃO

Bebê de 38 dias chega sem vida ao pronto-socorro em Guararapes

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Criança foi encontrada sem respirar pelo pai após ser colocada para dormir; polícia apura as circunstâncias do óbito
Criança foi encontrada sem respirar pelo pai após ser colocada para dormir; polícia apura as circunstâncias do óbito

Um bebê de apenas 38 dias faleceu na noite deste domingo (25), em Guararapes, na região de Araçatuba. A criança deu entrada no Pronto-Socorro da Santa Casa já sem sinais vitais, apresentando coloração azulada e arroxeada na pele.

De acordo com o relato da família, o recém-nascido havia sido alimentado com leite por meio de mamadeira e, em seguida, colocado para repousar. Minutos depois, o pai, que permanecia no quarto, percebeu que o bebê não respirava e notou a alteração na coloração da pele.

Diante da situação, ele tentou realizar procedimentos de reanimação até a chegada do socorro. Uma ambulância do município foi acionada e encaminhou a criança ao hospital, onde a equipe médica realizou manobras prolongadas de reanimação cardiopulmonar, mas o óbito acabou sendo confirmado.

Os pais são naturais do estado de Alagoas e moram atualmente no Bairro Industrial, em Guararapes. O caso foi registrado como morte suspeita e o corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde será submetido a exame necroscópico para esclarecer a causa da morte.

