Um bebê de apenas 38 dias faleceu na noite deste domingo (25), em Guararapes, na região de Araçatuba. A criança deu entrada no Pronto-Socorro da Santa Casa já sem sinais vitais, apresentando coloração azulada e arroxeada na pele.
De acordo com o relato da família, o recém-nascido havia sido alimentado com leite por meio de mamadeira e, em seguida, colocado para repousar. Minutos depois, o pai, que permanecia no quarto, percebeu que o bebê não respirava e notou a alteração na coloração da pele.
Diante da situação, ele tentou realizar procedimentos de reanimação até a chegada do socorro. Uma ambulância do município foi acionada e encaminhou a criança ao hospital, onde a equipe médica realizou manobras prolongadas de reanimação cardiopulmonar, mas o óbito acabou sendo confirmado.
Os pais são naturais do estado de Alagoas e moram atualmente no Bairro Industrial, em Guararapes. O caso foi registrado como morte suspeita e o corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde será submetido a exame necroscópico para esclarecer a causa da morte.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.