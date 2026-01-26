Um bebê de apenas 38 dias faleceu na noite deste domingo (25), em Guararapes, na região de Araçatuba. A criança deu entrada no Pronto-Socorro da Santa Casa já sem sinais vitais, apresentando coloração azulada e arroxeada na pele.

De acordo com o relato da família, o recém-nascido havia sido alimentado com leite por meio de mamadeira e, em seguida, colocado para repousar. Minutos depois, o pai, que permanecia no quarto, percebeu que o bebê não respirava e notou a alteração na coloração da pele.

Diante da situação, ele tentou realizar procedimentos de reanimação até a chegada do socorro. Uma ambulância do município foi acionada e encaminhou a criança ao hospital, onde a equipe médica realizou manobras prolongadas de reanimação cardiopulmonar, mas o óbito acabou sendo confirmado.