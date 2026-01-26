A Câmara Municipal de Brejo Alegre instaurou oficialmente o procedimento para a declaração de extinção dos mandatos do prefeito Rafael Alves dos Santos (PSD) e do vice-prefeito Wilson Marques Leopoldo (PSD), eleitos para o período 2025–2028. A medida foi formalizada por meio do Ato nº 01/2026, em cumprimento à decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que determinou a cassação dos mandatos.
Segundo informações apuradas pela reportagem junto ao Jurídico da Câmara Municipal de Brejo Alegre, o Legislativo recebeu, na última sexta-feira (23), um ofício encaminhado pelo Cartório Eleitoral de Birigui, por determinação do Juízo da 25ª Zona Eleitoral, comunicando formalmente a perda dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito e determinando a adoção das medidas administrativas pertinentes por parte do Poder Legislativo.
Diante da comunicação oficial da Justiça Eleitoral, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edson Takao Sakuma (MDB), acatou imediatamente a ordem judicial e convocou uma sessão extraordinária para a manhã desta segunda-feira (26), às 9h30, na sede do Legislativo.
No início da sessão, o presidente agradeceu a presença dos vereadores e do público e declarou que a reunião tinha caráter exclusivamente informativo. Conforme esclarecido, a sessão tinha como único objetivo dar ciência aos nobres vereadores acerca da determinação judicial e informar sob o ato 01/26 que instaurou o processo de extinção do cargo eletivo de prefeito e vice-prefeito, não sendo aberto espaço para debates ou discussões sobre o mérito da decisão.
Durante os trabalhos, a advogada Helaine Garcia dos Santos Miglioranza, representando os vereadores Sérgio Leopoldo de Assunção, Jair Pereira dos Santos e Maurício Gomes Filho, solicitou a palavra para formular uma “questão de ordem”. O pedido foi negado pelo presidente da Casa, uma vez que, conforme previamente informado, não haveria discussão sobre o caso, por se tratar apenas do cumprimento de decisão judicial.
Questionado pela reportagem, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edson Takao Sakuma, explicou que a atuação do Legislativo segue estritamente os limites legais. Segundo ele, após o recebimento do ofício da Justiça Eleitoral solicitando a adoção das medidas cabíveis em razão das decisões do Tribunal Regional Eleitoral, a Mesa Diretora se reuniu de forma imediata para instaurar o procedimento interno previsto na Lei Orgânica do Município.
“O papel da Câmara é o de cumprir a determinação judicial. A Mesa Diretora iniciou o procedimento para a declaração da extinção dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito, conforme estabelece a Lei Orgânica e a legislação eleitoral”, afirmou. Sakuma destacou ainda que, embora a decisão da Justiça Eleitoral não seja objeto de discussão no âmbito do Legislativo, a Câmara tem o dever legal de assegurar o direito à ampla defesa aos agentes políticos, limitado exclusivamente à apresentação de justificativas de natureza jurídica.
“Não se trata de reavaliar o mérito ou produzir provas sobre a decisão do Tribunal Eleitoral. A defesa pode apresentar apenas questões jurídicas que eventualmente modifiquem ou extingam os efeitos da própria decisão do TRE”, esclareceu.
De acordo com o presidente, o procedimento adotado pela Mesa Diretora tem como objetivo garantir segurança jurídica e evitar qualquer interpretação de abuso de poder ou arbitrariedade por parte do Legislativo.
“Com ou sem a apresentação das justificativas, a Mesa Diretora irá se manifestar de forma definitiva ao final do prazo legal, exatamente como determina a nossa Lei Orgânica”, concluiu.
Ainda nesta segunda-feira (26), o presidente Edson Takao Sakuma protocolou pessoalmente o Ato nº 01/2026 junto à Justiça Eleitoral, dando ciência formal de todo o procedimento adotado pela Câmara Municipal, bem como das providências administrativas em curso para o cumprimento integral da decisão judicial.
O procedimento prevê a notificação do prefeito e do vice-prefeito para apresentação de justificativas no prazo de dez dias úteis. Após esse período, com ou sem manifestação, caberá à Mesa Diretora declarar a decisão final, conforme previsto em lei. Todo o trâmite jurídico do Legislativo está sendo acompanhado pelo advogado da Câmara, Marcelo Mendes.
A reportagem também procurou a defesa do prefeito Rafael Alves dos Santos. Em nota encaminhada pelo advogado Giovani Cruz, a defesa afirmou:
“A atuação do Presidente da Câmara Municipal de Brejo Alegre, bem como da Mesa Diretora, tem ocorrido em estrita observância à Lei Orgânica do Município, ao Regimento Interno do Legislativo e às normas que regem o devido processo legal no âmbito administrativo. O procedimento instaurado pela Câmara decorre de comunicação formal da Justiça Eleitoral e vem sendo conduzido de maneira institucional, sem extrapolação de competências e com respeito às garantias legais previstas no ordenamento jurídico. Ressalto, contudo, que a decisão eleitoral que fundamenta o procedimento ainda não transitou em julgado, encontrando-se em fase recursal perante o TRE de São Paulo, razão pela qual permanecem preservados os instrumentos legais de impugnação e revisão judicial. O respeito às normas regimentais, à Lei Orgânica e ao devido processo legal fortalece as instituições e assegura que todas as medidas adotadas observem a legalidade, a segurança jurídica e o equilíbrio entre os Poderes.”
A decisão final da Câmara deverá ser publicada na imprensa oficial e comunicada novamente ao Juízo da 25ª Zona Eleitoral de Birigui após a conclusão do procedimento administrativo.
