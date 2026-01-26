A Câmara Municipal de Brejo Alegre instaurou oficialmente o procedimento para a declaração de extinção dos mandatos do prefeito Rafael Alves dos Santos (PSD) e do vice-prefeito Wilson Marques Leopoldo (PSD), eleitos para o período 2025–2028. A medida foi formalizada por meio do Ato nº 01/2026, em cumprimento à decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que determinou a cassação dos mandatos.

Segundo informações apuradas pela reportagem junto ao Jurídico da Câmara Municipal de Brejo Alegre, o Legislativo recebeu, na última sexta-feira (23), um ofício encaminhado pelo Cartório Eleitoral de Birigui, por determinação do Juízo da 25ª Zona Eleitoral, comunicando formalmente a perda dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito e determinando a adoção das medidas administrativas pertinentes por parte do Poder Legislativo.

Diante da comunicação oficial da Justiça Eleitoral, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edson Takao Sakuma (MDB), acatou imediatamente a ordem judicial e convocou uma sessão extraordinária para a manhã desta segunda-feira (26), às 9h30, na sede do Legislativo.