Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (26), no bairro Mão Divina, em Araçatuba. A prisão ocorreu por volta das 11h15, na Rua Matheus Garcia Munhoz, após a Polícia Militar receber diversas denúncias apontando o imóvel como ponto de preparo e distribuição de entorpecentes.

A ocorrência foi atendida pela equipe composta pelo cabo PM Freitas, soldado PM Douglas e cabo PM Adelman. Segundo a PM, as denúncias indicavam que a moradora seria responsável pela confecção de malotes de drogas, além da distribuição e acerto das vendas.

Durante patrulhamento pelo endereço informado, os policiais visualizaram a moradora em frente à residência e realizaram a abordagem. A mulher negou envolvimento com qualquer atividade ilícita e autorizou a entrada da equipe para averiguação no interior do imóvel.