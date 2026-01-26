Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (26), no bairro Mão Divina, em Araçatuba. A prisão ocorreu por volta das 11h15, na Rua Matheus Garcia Munhoz, após a Polícia Militar receber diversas denúncias apontando o imóvel como ponto de preparo e distribuição de entorpecentes.
A ocorrência foi atendida pela equipe composta pelo cabo PM Freitas, soldado PM Douglas e cabo PM Adelman. Segundo a PM, as denúncias indicavam que a moradora seria responsável pela confecção de malotes de drogas, além da distribuição e acerto das vendas.
Durante patrulhamento pelo endereço informado, os policiais visualizaram a moradora em frente à residência e realizaram a abordagem. A mulher negou envolvimento com qualquer atividade ilícita e autorizou a entrada da equipe para averiguação no interior do imóvel.
Durante as buscas, os policiais localizaram um pacote lacrado contendo cerca de mil eppendorfs vazios, utilizados para acondicionar entorpecentes. Em continuidade à vistoria, foram encontrados dois malotes escondidos - um atrás do fogão, na cozinha, e outro em um corredor lateral - contendo ao todo 131 eppendorfs com cocaína.
No interior de um guarda-roupa, a equipe ainda apreendeu uma pequena bolsa com R$ 858 em dinheiro, em notas diversas, além de uma pedra de crack, pesando aproximadamente 10 gramas. Também foi localizado um aparelho celular.
Questionada novamente, a mulher acabou confessando que realizava a venda de drogas, alegando que a renda proveniente de auxílio governamental e de trabalhos eventuais como faxineira não seria suficiente para manter a família.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. A indiciada foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado plantonista Guilherme Melchior tomou ciência da ocorrência, ratificou a prisão e elaborou o boletim de ocorrência. A mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça.
