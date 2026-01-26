26 de janeiro de 2026
VALPARAISO

Adolescente se entrega à polícia e confessa homicídio

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Um adolescente de 17 anos compareceu voluntariamente ao Plantão Policial de Araçatuba, na tarde deste domingo (25), onde relatou participação em um episódio violento registrado horas antes no município de Valparaíso. O caso terminou com a morte de um homem de 33 anos e deixou outro, de 21, ferido.

O jovem se apresentou acompanhado de uma irmã e prestou esclarecimentos à autoridade policial. Após ouvir o adolescente e avaliar a situação, o delegado plantonista comunicou o Ministério Público, que deliberou pelo encaminhamento do menor à Fundação Casa de Araçatuba, onde permanecerá em internação provisória.

O fato ocorreu na rua Francisco Fernandes Filho, em frente a um estabelecimento comercial conhecido como “Fábrica”. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens deram entrada no Pronto-socorro Municipal de Valparaíso. Um deles já chegou sem vida, enquanto o outro foi atendido consciente, com ferimentos causados por arma branca.

Testemunhas relataram que o episódio teve início a partir de um desentendimento que evoluiu para agressões. Durante a confusão, um dos envolvidos teria arremessado uma garrafa de vidro contra o adolescente. Em seguida, o menor utilizou um punhal e atingiu a vítima fatal, que ainda tentou se afastar, mas caiu logo após os golpes.

O homem de 21 anos ficou ferido ao tentar intervir na briga. Ele sofreu lesão no antebraço direito, com comprometimento muscular e suspeita de lesão tendínea. Apesar de a equipe médica indicar a necessidade de transferência para outra unidade hospitalar, o paciente deixou o hospital antes da conclusão do atendimento.

O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil.

