Um adolescente de 17 anos compareceu voluntariamente ao Plantão Policial de Araçatuba, na tarde deste domingo (25), onde relatou participação em um episódio violento registrado horas antes no município de Valparaíso. O caso terminou com a morte de um homem de 33 anos e deixou outro, de 21, ferido.

O jovem se apresentou acompanhado de uma irmã e prestou esclarecimentos à autoridade policial. Após ouvir o adolescente e avaliar a situação, o delegado plantonista comunicou o Ministério Público, que deliberou pelo encaminhamento do menor à Fundação Casa de Araçatuba, onde permanecerá em internação provisória.

O fato ocorreu na rua Francisco Fernandes Filho, em frente a um estabelecimento comercial conhecido como “Fábrica”. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens deram entrada no Pronto-socorro Municipal de Valparaíso. Um deles já chegou sem vida, enquanto o outro foi atendido consciente, com ferimentos causados por arma branca.