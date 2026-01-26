26 de janeiro de 2026
AMEAÇA

Homem é preso por violência doméstica e ameaça em Brejo Alegre

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Faca apreendida pela Polícia Militar
Faca apreendida pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (25) por violência doméstica no município de Brejo Alegre. A ocorrência foi registrada por volta das 22h45, na Rua 13 de Junho, região central da cidade.

A equipe policial foi acionada para atender uma denúncia de agressão contra uma mulher. No local, os policiais encontraram a vítima com hematomas visíveis em ambos os braços, compatíveis com agressões físicas recentes.

Segundo relato da mulher, o ex-companheiro a atacou fisicamente e ainda fez ameaças de morte, afirmando que iria matá-la. Diante da gravidade da situação, os policiais realizaram contato com o autor, que acabou confessando tanto as agressões quanto as ameaças.

Durante diligências nas imediações, a equipe localizou a arma branca utilizada para intimidar a vítima, uma faca de uso doméstico, que foi apreendida.

O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com a vítima, ao Plantão Policial. A autoridade policial tomou ciência dos fatos, ratificou a prisão em flagrante e registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

