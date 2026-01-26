Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (25) por violência doméstica no município de Brejo Alegre. A ocorrência foi registrada por volta das 22h45, na Rua 13 de Junho, região central da cidade.
A equipe policial foi acionada para atender uma denúncia de agressão contra uma mulher. No local, os policiais encontraram a vítima com hematomas visíveis em ambos os braços, compatíveis com agressões físicas recentes.
Segundo relato da mulher, o ex-companheiro a atacou fisicamente e ainda fez ameaças de morte, afirmando que iria matá-la. Diante da gravidade da situação, os policiais realizaram contato com o autor, que acabou confessando tanto as agressões quanto as ameaças.
Durante diligências nas imediações, a equipe localizou a arma branca utilizada para intimidar a vítima, uma faca de uso doméstico, que foi apreendida.
O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com a vítima, ao Plantão Policial. A autoridade policial tomou ciência dos fatos, ratificou a prisão em flagrante e registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.