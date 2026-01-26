A Santa Casa de Araçatuba e o UniSalesiano anunciaram, nesta segunda-feira (26), o início das obras de reforma, modernização e ampliação do Centro de Tratamento Oncológico (CTO). O projeto recebe investimento de R$ 3.717.605,54, recursos que serão aportados pelo UniSalesiano por meio do curso de Medicina, dentro das diretrizes do programa federal Mais Médicos.
A intervenção marca a primeira grande reforma do prédio desde sua inauguração, em 2002. À época, o CTO foi criado com o objetivo de centralizar o atendimento oncológico em Araçatuba e oferecer um cuidado mais humanizado aos pacientes dos cerca de 40 municípios da região. Antes disso, muitos precisavam se deslocar para cidades como Barretos, Jaú ou até para a capital paulista, enfrentando longas viagens em um momento de fragilidade física e emocional, além de custos elevados para os cofres públicos.
Após 23 anos de funcionamento, a unidade passou por um crescimento expressivo tanto no número de serviços quanto na demanda. Se no início, os atendimentos mensais eram reduzidos, hoje o volume chega à casa dos milhares. Somente em 2025, o CTO registrou média de 2.065 pacientes por mês, totalizando mais de 30 mil atendimentos ao longo do ano.
O aumento contínuo dos casos de câncer - atualmente cerca de 70 novos pacientes por mês — aliado ao crescimento populacional da região e à expansão anual da demanda, estimada em aproximadamente 10%, tornou a estrutura física insuficiente. A projeção indica que, em uma década, o número de atendimentos pode ultrapassar 90 mil por ano.
“Esses números representam pessoas que não podem esperar. Uma estrutura projetada há mais de duas décadas já não atende à realidade atual”, destacou o provedor da Santa Casa de Araçatuba, Dr. Éverton Santos. Segundo ele, o investimento resulta de uma decisão conjunta entre Santa Casa, Prefeitura de Araçatuba e UniSalesiano.
Estrutura mais que dobrada
Com as obras, o CTO passará a contar com 1.929,86 metros quadrados de área funcional, mais que o dobro dos atuais 843,41 metros quadrados. O crescimento de 128,8% será viabilizado pela reforma completa do primeiro andar — antes ocupado por setores administrativos — e por novas ampliações no térreo e no entorno do prédio.
A modernização permitirá reorganizar os fluxos de atendimento e ampliar a capacidade de serviços. No primeiro andar ficarão concentrados os atendimentos diretamente ligados ao tratamento oncológico, como sete consultórios médicos, uma farmácia de quimioterápicos três vezes maior que a atual, postos de enfermagem e alas específicas para aplicação de quimioterapia.
A capacidade para sessões de quimioterapia será ampliada de 19 para 43 poltronas. Deste total, 13 serão destinadas exclusivamente a pacientes infantojuvenis, em um espaço com ambientação lúdica, pensado para tornar o tratamento mais acolhedor.
Mais conforto e novos serviços
Na etapa seguinte, as intervenções avançam para o pavimento térreo, que concentrará recepção, sala de espera, atendimentos multidisciplinares, a assistência da Campanha de Combate ao Câncer e mais dez consultórios médicos. Ao final, o CTO contará com 17 consultórios, quase o dobro da estrutura atual.
O projeto também inclui a modernização das redes de gases medicinais e energia elétrica, paisagismo no entorno, instalação de elevadores interligando os dois pavimentos, sinalização hospitalar, sistema eletrônico de organização de fluxo e atuação de orientadores para melhorar a circulação de pacientes e acompanhantes.
Ampliação de leitos e visão de futuro
Outro destaque é o aumento dos leitos destinados à quimioterapia para pacientes debilitados. Serão 19 leitos, frente aos seis existentes atualmente. A estrutura também permitirá, futuramente, a implantação do modelo de hospital-dia, com atendimentos de até 12 horas, reduzindo internações prolongadas.
De acordo com a arquiteta hospitalar Gislaine Bianchi, responsável pelo projeto, a ampliação foi pensada para permitir novas expansões, como a criação de um hospital infantil e de uma área exclusiva para o atendimento integral à mulher.
Mais do que uma obra física, a ampliação do CTO integra uma estratégia de longo prazo para fortalecer a assistência oncológica regional. “A reforma representa um ponto de virada e abre caminho para a transformação do CTO em um Hospital do Câncer e para o credenciamento como CACON”, afirmou Dr. Éverton Santos.
Cronograma e execução
A obra será executada pela empresa A3F Engenharia e Construções LTDA EPP, com prazo estimado de 12 meses. Os trabalhos começaram pelo primeiro andar, com demolições internas e retirada de entulhos por acessos externos, reduzindo impactos na rotina de atendimento.
Durante todo o período, o funcionamento do CTO será mantido. Atividades mais ruidosas serão realizadas à noite, aos finais de semana ou feriados. Ao final do cronograma, ambos os pavimentos estarão concluídos e em operação, consolidando um novo patamar de atendimento oncológico em Araçatuba.
