A Santa Casa de Araçatuba e o UniSalesiano anunciaram, nesta segunda-feira (26), o início das obras de reforma, modernização e ampliação do Centro de Tratamento Oncológico (CTO). O projeto recebe investimento de R$ 3.717.605,54, recursos que serão aportados pelo UniSalesiano por meio do curso de Medicina, dentro das diretrizes do programa federal Mais Médicos.

A intervenção marca a primeira grande reforma do prédio desde sua inauguração, em 2002. À época, o CTO foi criado com o objetivo de centralizar o atendimento oncológico em Araçatuba e oferecer um cuidado mais humanizado aos pacientes dos cerca de 40 municípios da região. Antes disso, muitos precisavam se deslocar para cidades como Barretos, Jaú ou até para a capital paulista, enfrentando longas viagens em um momento de fragilidade física e emocional, além de custos elevados para os cofres públicos.

Após 23 anos de funcionamento, a unidade passou por um crescimento expressivo tanto no número de serviços quanto na demanda. Se no início, os atendimentos mensais eram reduzidos, hoje o volume chega à casa dos milhares. Somente em 2025, o CTO registrou média de 2.065 pacientes por mês, totalizando mais de 30 mil atendimentos ao longo do ano.