Trabalhadores da construção civil podem disputar vagas abertas para as obras do Hospital Estadual Alto Noroeste, em Birigui. Ao todo, são 12 oportunidades destinadas a profissionais com experiência na área.

A seleção acontece no dia 3 de fevereiro, das 8h às 12h, por meio do Balcão de Empregos de Araçatuba, com condução do Consórcio Alto Noroeste. O atendimento será realizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida Waldemar Alves, nº 50, no bairro São Joaquim.

As vagas estão distribuídas igualmente entre as funções de carpinteiro, ferreiro e encanador. Para participar, é necessário comprovar experiência em carteira de trabalho e ter ensino fundamental incompleto.