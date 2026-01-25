Na noite deste sábado (24), a Polícia Militar desencadeou a Operação Cavalo de Aço em Araçatuba, com foco no combate a irregularidades no trânsito e na prevenção de condutas abusivas, principalmente durante o período noturno e aos fins de semana.

A mobilização começou por volta das 22h30 e concentrou abordagens em locais de maior fluxo e aglomeração. A operação contou com efetivo do policiamento territorial, ROCAM, Força Tática, BAEP, equipes de trânsito e apoio operacional.

Ao longo da ação, 79 pessoas foram abordadas, além da fiscalização de 36 carros e 48 motocicletas. Em uma das ocorrências, um motorista tentou escapar da blitz em alta velocidade, mas acabou interceptado posteriormente, tendo o veículo apreendido.