25 de janeiro de 2026
VILA ROBERTO

ROCAM apreende SUV furtada e prende motorista em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
CPI 10
Veículo estava com sinais identificadores adulterados, segundo a PM
Veículo estava com sinais identificadores adulterados, segundo a PM

Na tarde desta sexta-feira (23), equipes da ROCAM da Polícia Militar realizaram a abordagem de um veículo no bairro Vila Roberto, em Birigui. Durante a fiscalização, os policiais identificaram irregularidades nos sinais de identificação do automóvel.

Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que a SUV, uma Outlander de cor preta, era produto de furto e circulava com placas pertencentes a outro município. A abordagem ocorreu na Rua Francisco Henrique dos Santos, onde o veículo chamou a atenção da equipe.

O condutor foi detido e encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça, enquanto o automóvel foi apreendido para as providências legais.

