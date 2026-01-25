Na tarde desta sexta-feira (23), equipes da ROCAM da Polícia Militar realizaram a abordagem de um veículo no bairro Vila Roberto, em Birigui. Durante a fiscalização, os policiais identificaram irregularidades nos sinais de identificação do automóvel.

Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que a SUV, uma Outlander de cor preta, era produto de furto e circulava com placas pertencentes a outro município. A abordagem ocorreu na Rua Francisco Henrique dos Santos, onde o veículo chamou a atenção da equipe.

O condutor foi detido e encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça, enquanto o automóvel foi apreendido para as providências legais.