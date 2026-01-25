Empurrado por um público expressivo, próximo de quatro mil torcedores no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, o Bandeirante fez sua estreia na Série A3 do Campeonato Paulista na noite deste sábado, mas acabou superado pela Portuguesa Santista por 2 a 1.
O time visitante saiu na frente logo aos oito minutos, após jogada pela esquerda que terminou com finalização de Gabriel Henrique, vencendo o goleiro Jailson. Mesmo atrás no placar, o BEC manteve a postura ofensiva e respondeu rapidamente.
Aos 14 minutos, Cereja cobrou falta para a área e, após cabeceio do zagueiro Thiago, a bola desviou em Douglas Alemão, enganando o goleiro André Luís e deixando tudo igual, para a festa da torcida nas arquibancadas.
Na volta do intervalo, o duelo seguiu equilibrado, com o Bandeirante buscando a virada. No entanto, aos 19 minutos da segunda etapa, a Portuguesa Santista voltou a marcar. Em cobrança de falta pelo lado direito, Flávio Souza subiu de cabeça, a bola ainda tocou na defesa e acabou no fundo das redes.
Com o resultado, o Bandeirante inicia a competição sem pontuar, enquanto a equipe de Santos soma os primeiros três pontos e divide a liderança da Série A3. Na próxima rodada, o BEC enfrenta o Marília fora de casa, na quarta-feira, às 19h, em busca da recuperação no campeonato.
