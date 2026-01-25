Durante patrulhamento ambiental especializado realizado no âmbito das operações Impacto e Piracema, neste sábado (24), equipes do GEPAAR (Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco) receberam informações sobre o paradeiro de um homem procurado pela Justiça no município de Penápolis.

De acordo com os dados levantados, o foragido estaria residindo na casa de sua mãe, localizada na região central da cidade. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado para averiguação.

No local, a genitora do suspeito foi abordada e confirmou que o filho se encontrava no interior do imóvel. Após ser chamado, o homem compareceu à entrada da residência, onde foi abordado pela equipe policial. Durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi localizado.