Durante patrulhamento ambiental especializado realizado no âmbito das operações Impacto e Piracema, neste sábado (24), equipes do GEPAAR (Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco) receberam informações sobre o paradeiro de um homem procurado pela Justiça no município de Penápolis.
De acordo com os dados levantados, o foragido estaria residindo na casa de sua mãe, localizada na região central da cidade. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado para averiguação.
No local, a genitora do suspeito foi abordada e confirmou que o filho se encontrava no interior do imóvel. Após ser chamado, o homem compareceu à entrada da residência, onde foi abordado pela equipe policial. Durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi localizado.
Em consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, referente ao crime de dirigir sob a influência de álcool, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena remanescente de seis meses.
Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao procurado, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Penápolis para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado no Distrito Policial. A ocorrência foi registrada como captura de procurado, e o detido permaneceu à disposição da Justiça. A ação transcorreu sem a necessidade do uso de algemas, já que o homem colaborou durante toda a abordagem.
