Durante patrulhamento realizado na noite de sexta-feira (23), policiais militares notaram um homem em comportamento suspeito no bairro Patrimônio da Santa, em Buritama. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo fugiu, pulando muros e passando por quintais de residências, conseguindo escapar da abordagem.

Na sequência das buscas pelos locais por onde o suspeito passou, a equipe encontrou uma mochila deixada no quintal de uma casa. Dentro dela, foram localizadas cerca de 50 porções de crack prontas para comercialização, além de uma porção de substância branca, totalizando aproximadamente 109 gramas de entorpecentes.

O morador do imóvel afirmou não ser o dono da mochila e relatou ter conhecimento de que um familiar estaria envolvido com o tráfico de drogas. Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada à autoridade policial, que realizou a apreensão do material e adotou as medidas cabíveis. O investigado foi ouvido e liberado após os procedimentos legais.