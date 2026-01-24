Durante patrulhamento realizado na noite de sexta-feira (23), policiais militares abordaram pessoas que deixavam um estabelecimento comercial no bairro Flamengo, em Birigui. Com um dos abordados, os agentes localizaram porções de entorpecentes, e ele informou ter adquirido o material no próprio local.

Diante da suspeita, a equipe realizou uma vistoria no comércio, onde encontrou diversas porções de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, máquina de cartão, aparelhos celulares, um caderno com anotações, grande quantidade de cigarros e comprimidos de substância controlada.

O responsável pelo estabelecimento recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Plantão Policial, permanecendo à disposição da Justiça. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial.