A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (23), o cumprimento de mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo contra um grupo suspeito de aplicar o golpe conhecido como “falso prêmio”, tendo idosos como principais alvos. A investigação teve início após a denúncia de uma vítima de 72 anos, moradora de Fernandópolis, aproximadamente 120 km de Araçatuba.

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do município, o idoso relatou ter perdido cerca de R$ 10 mil após receber uma ligação informando que havia sido contemplado em supostos jogos de loteria. Para ter acesso ao prêmio inexistente, a vítima foi induzida a realizar transferências financeiras.

As apurações apontaram que a quadrilha utilizava números de telefone irregulares e contas bancárias registradas em nome de terceiros para movimentar os valores obtidos de forma ilícita. Parte do dinheiro, segundo a polícia, era usada na compra de eletrônicos, como celulares e televisores, posteriormente revendidos.