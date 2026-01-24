Após uma semana de temperaturas elevadas, a chuva deve voltar a marcar presença em Araçatuba a partir da próxima semana. Antes disso, o calor ainda predomina no município durante o fim de semana.

De acordo com o IPMet da Unesp de Bauru, o sábado e o domingo serão de tempo firme e temperaturas elevadas, com os termômetros podendo chegar aos 36 graus neste domingo. A condição é típica de verão, com sol forte e sensação de abafamento ao longo do dia.

Já entre segunda-feira, dia 26, e sexta-feira, dia 30, a previsão indica chuva em todos os dias na cidade. Os volumes diários devem ser baixos, mas, no acumulado do período, podem chegar a quase 50 milímetros. O destaque fica para a sexta-feira, dia 30, quando há possibilidade de até 22 milímetros de chuva.