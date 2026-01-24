Após uma semana de temperaturas elevadas, a chuva deve voltar a marcar presença em Araçatuba a partir da próxima semana. Antes disso, o calor ainda predomina no município durante o fim de semana.
De acordo com o IPMet da Unesp de Bauru, o sábado e o domingo serão de tempo firme e temperaturas elevadas, com os termômetros podendo chegar aos 36 graus neste domingo. A condição é típica de verão, com sol forte e sensação de abafamento ao longo do dia.
Já entre segunda-feira, dia 26, e sexta-feira, dia 30, a previsão indica chuva em todos os dias na cidade. Os volumes diários devem ser baixos, mas, no acumulado do período, podem chegar a quase 50 milímetros. O destaque fica para a sexta-feira, dia 30, quando há possibilidade de até 22 milímetros de chuva.
Com o retorno das precipitações, as temperaturas tendem a cair levemente, com mínimas em torno de 21 graus e máximas próximas de 32 graus, trazendo um pouco mais de alívio em relação ao calor intenso dos últimos dias.
Previsão para o estado de São Paulo
No estado de São Paulo, a mudança no tempo também deve ser sentida em várias regiões. O calor segue predominando neste fim de semana, principalmente no interior paulista, com máximas elevadas e predomínio de sol.
A partir da próxima semana, áreas das regiões de Bauru e Presidente Prudente entram em um período de maior instabilidade, com previsão de chuvas frequentes, ainda que de forma irregular e com baixos volumes diários. Mesmo assim, os acumulados ao longo da semana podem ser significativos e contribuir para a redução das temperaturas máximas.
