A Polícia Militar, por meio da equipe da Rocam, prendeu um homem suspeito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na tarde desta sexta-feira (23), em Birigui. A ação contou com apoio da DEJEM e ocorreu na Rua Francisco Henrique dos Santos, no bairro Santana.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram um veículo I/MMC Outlander preto, que utilizava placas supostamente registradas em São Caetano do Sul. Informações prévias indicavam que um automóvel com as mesmas características estaria circulando na região como “dublê”, o que motivou a abordagem.

Após consulta ao sistema Muralha Paulista, a equipe constatou que o veículo original não possuía registros de circulação fora da capital paulista, reforçando a suspeita. Na vistoria, foram identificadas diversas irregularidades, como placas decorativas sem leitura por QR Code, chassi suprimido por lixamento e sinais evidentes de remarcação no monobloco e nos vidros.