A Polícia Militar, por meio da equipe da Rocam, prendeu um homem suspeito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na tarde desta sexta-feira (23), em Birigui. A ação contou com apoio da DEJEM e ocorreu na Rua Francisco Henrique dos Santos, no bairro Santana.
Durante patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram um veículo I/MMC Outlander preto, que utilizava placas supostamente registradas em São Caetano do Sul. Informações prévias indicavam que um automóvel com as mesmas características estaria circulando na região como “dublê”, o que motivou a abordagem.
Após consulta ao sistema Muralha Paulista, a equipe constatou que o veículo original não possuía registros de circulação fora da capital paulista, reforçando a suspeita. Na vistoria, foram identificadas diversas irregularidades, como placas decorativas sem leitura por QR Code, chassi suprimido por lixamento e sinais evidentes de remarcação no monobloco e nos vidros.
Dentro do automóvel, os policiais localizaram um CRLV impresso em nome do proprietário legítimo, além de um documento denominado “Mega Laudo”, obtido via internet, utilizado para simular a regularidade do veículo.
Diante das adulterações, foi necessário o uso de equipamento de diagnóstico eletrônico via porta OBD-II, que permitiu acessar o módulo do veículo e identificar o chassi original. A consulta apontou que o automóvel, de placas FCF5G76, possuía queixa de furto registrada em São José dos Campos, em 9 de setembro de 2025.
O condutor, identificado pelas iniciais F. M. B. B., foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial, onde foi ouvido e liberado. O veículo permaneceu apreendido e será submetido à perícia técnica.
