Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem de 43 anos e na apreensão do filho dele, de 13 anos, nesta sexta-feira (23), em Birigui. Ambos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça após a polícia reunir informações que apontavam o imóvel da família como local utilizado para a comercialização de entorpecentes.

De acordo com as apurações, o suspeito, morador da avenida José Lima de Abreu, teria transformado a própria casa em ponto de venda. As suspeitas ganharam força após levantamentos do setor investigativo e uma denúncia recebida de forma anônima, indicando que o homem utilizava o filho menor de idade para auxiliar nas entregas.

Contexto social