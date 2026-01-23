Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem de 43 anos e na apreensão do filho dele, de 13 anos, nesta sexta-feira (23), em Birigui. Ambos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas.
A ocorrência foi registrada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça após a polícia reunir informações que apontavam o imóvel da família como local utilizado para a comercialização de entorpecentes.
De acordo com as apurações, o suspeito, morador da avenida José Lima de Abreu, teria transformado a própria casa em ponto de venda. As suspeitas ganharam força após levantamentos do setor investigativo e uma denúncia recebida de forma anônima, indicando que o homem utilizava o filho menor de idade para auxiliar nas entregas.
Contexto social
Durante a investigação, foi constatado que a família vive em condição de fragilidade social e já era acompanhada por órgãos da assistência social e do Ministério Público. O adolescente estaria fora da escola, a mãe é falecida e o pai enfrenta problemas relacionados ao uso de entorpecentes.
Busca e apreensão
O mandado foi executado nas primeiras horas da manhã. No local, os policiais localizaram inicialmente dois pinos de cocaína em posse do investigado. Questionado sobre a denúncia, ele acabou indicando que havia mais drogas no imóvel.
Durante as buscas, a equipe encontrou outros 23 pinos de cocaína, escondidos na sala da residência.
Participação do menor
O homem confirmou a prática do tráfico, mas tentou afastar a responsabilidade do filho. No entanto, a análise dos telefones celulares apreendidos revelou conversas entre pai e filho, nas quais o adolescente relatava vendas realizadas e valores arrecadados.
Ao ser ouvido, o menor admitiu que ajudava o pai nas atividades ilícitas. No aparelho utilizado por ele, os investigadores também encontraram registros de negociações com usuários e mensagens que reforçam sua participação direta.
Providências adotadas
Diante das provas reunidas, pai e filho foram conduzidos ao plantão policial. O homem teve a prisão em flagrante confirmada e permaneceu à disposição da Justiça, devendo responder por tráfico de drogas e corrupção de menores.
O adolescente foi apreendido por ato infracional equivalente aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sendo encaminhado à Vara da Infância e Juventude, com possibilidade de internação em unidade da Fundação Casa. Também foi solicitada a guarda provisória do jovem pela avó materna, enquanto o pai segue preso.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.