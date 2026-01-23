23 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Homem é preso por tráfico e filho de 13 anos é apreendido

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Investigação aponta que adolescente participava da venda de drogas na própria casa
Investigação aponta que adolescente participava da venda de drogas na própria casa

Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem de 43 anos e na apreensão do filho dele, de 13 anos, nesta sexta-feira (23), em Birigui. Ambos são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça após a polícia reunir informações que apontavam o imóvel da família como local utilizado para a comercialização de entorpecentes.

De acordo com as apurações, o suspeito, morador da avenida José Lima de Abreu, teria transformado a própria casa em ponto de venda. As suspeitas ganharam força após levantamentos do setor investigativo e uma denúncia recebida de forma anônima, indicando que o homem utilizava o filho menor de idade para auxiliar nas entregas.

Contexto social

Durante a investigação, foi constatado que a família vive em condição de fragilidade social e já era acompanhada por órgãos da assistência social e do Ministério Público. O adolescente estaria fora da escola, a mãe é falecida e o pai enfrenta problemas relacionados ao uso de entorpecentes.

Busca e apreensão

O mandado foi executado nas primeiras horas da manhã. No local, os policiais localizaram inicialmente dois pinos de cocaína em posse do investigado. Questionado sobre a denúncia, ele acabou indicando que havia mais drogas no imóvel.

Durante as buscas, a equipe encontrou outros 23 pinos de cocaína, escondidos na sala da residência.

Participação do menor

O homem confirmou a prática do tráfico, mas tentou afastar a responsabilidade do filho. No entanto, a análise dos telefones celulares apreendidos revelou conversas entre pai e filho, nas quais o adolescente relatava vendas realizadas e valores arrecadados.

Ao ser ouvido, o menor admitiu que ajudava o pai nas atividades ilícitas. No aparelho utilizado por ele, os investigadores também encontraram registros de negociações com usuários e mensagens que reforçam sua participação direta.

Providências adotadas

Diante das provas reunidas, pai e filho foram conduzidos ao plantão policial. O homem teve a prisão em flagrante confirmada e permaneceu à disposição da Justiça, devendo responder por tráfico de drogas e corrupção de menores.

O adolescente foi apreendido por ato infracional equivalente aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sendo encaminhado à Vara da Infância e Juventude, com possibilidade de internação em unidade da Fundação Casa. Também foi solicitada a guarda provisória do jovem pela avó materna, enquanto o pai segue preso.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários