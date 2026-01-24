O Parque do Povo, em Birigui, será palco de uma programação especial no próximo domingo, dia 25 de janeiro. O tradicional “Domingo é Dia de Feira” ganhará uma edição diferenciada, reunindo saúde mental, cultura e lazer em uma proposta que alia conscientização e entretenimento para toda a família.
A iniciativa é da Prefeitura de Birigui, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Cultura, e integra as ações do Janeiro Branco, campanha dedicada à promoção da saúde emocional. Com o tema “Quem cuida da mente, cuida da vida”, o evento busca estimular o autocuidado e a atenção aos sinais do corpo, como ansiedade, estresse e cansaço excessivo.
Ações de saúde
Durante a feira, o público terá acesso a serviços gratuitos voltados ao bem-estar, com destaque para tendas de automassagem e relaxamento, organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Também serão realizadas oficinas de saúde mental, com dinâmicas leves e conversas orientadas por profissionais, abordando formas de lidar melhor com as emoções no cotidiano. Já a atividade física coletiva será conduzida pela profissional de educação física da Equipe Multiprofissional de Atenção Primária (eMulti), Rosa Maria Polato.
Cultura e lazer
Além das ações de saúde, o evento contará com o primeiro Flashback Memory Revival de 2026, convidando o público a reviver sucessos musicais e aproveitar a pista de dança ao ar livre. As atividades começam a partir das 18h.
