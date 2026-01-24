O Parque do Povo, em Birigui, será palco de uma programação especial no próximo domingo, dia 25 de janeiro. O tradicional “Domingo é Dia de Feira” ganhará uma edição diferenciada, reunindo saúde mental, cultura e lazer em uma proposta que alia conscientização e entretenimento para toda a família.

A iniciativa é da Prefeitura de Birigui, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Cultura, e integra as ações do Janeiro Branco, campanha dedicada à promoção da saúde emocional. Com o tema “Quem cuida da mente, cuida da vida”, o evento busca estimular o autocuidado e a atenção aos sinais do corpo, como ansiedade, estresse e cansaço excessivo.

Ações de saúde

Durante a feira, o público terá acesso a serviços gratuitos voltados ao bem-estar, com destaque para tendas de automassagem e relaxamento, organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.